الغرف التجارية: 20 – %25 تراجعاً فى واردات الخشب من روسيا

– %15 زيادة فى أسعار أغلب الأصناف منذ منتصف مايو

تراجعت واردات مصر من الأخشاب من روسيا بنسبة قاربت 20 – %25 خلال الربع الأول من العام الحالي، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب محسن التاجوري، رئيس شعبة تجار الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف «التاجورى» لـ«المال»، أن واردات مصر من السوق الروسية شهدت انخفاضًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، جراء التأخر فى إجراءات الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم انتظام حركة التجارة بالكامل بأسواقهما.

وتابع أن أسعار الأخشاب السويدى – الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلية- ارتفعت بنسبة تقارب %15، لتقارب 11 – 12 ألف جنيه للمتر المكعب فى مايو، مقابل 7 – 8 آلاف سجلتها فى أبريل الماضي.

وأضاف أن أسعار باقى أصناف الأخشاب ارتفعت هى الأخرى، إذ تراوح الخشب الزان بين 10 – 11 ألف جنيه للمتر المكعب، مقابل 8 – 9 آلاف أبريل، والأخشاب الأرز لتقارب 30 ألف جنيه للمتر المكعب، مقابل 20 – 22 ألفًا.

وأرجع «التاجورى» السبب وراء زيادة أسعار الأخشاب لتذبذب سعر الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن رفع الشركات الأجنبية المورد الأخشاب لمصر لأسعارها.

وتستورد مصر أغلب احتياجاتها من الأخشاب من عدة دول بينها رومانيا، وفنلندا، والصين، واندونسيا، يوغسلافيا، فضلًا عن السوق الروسية.

وأشار «التاجورى»، إلى أنه يتوقع أن ترتفع أسعار الأثاث بنسب تتجاوز %20، تأثرًا بالزيادات التى لحقت بأسعار الأخشاب المستوردة، وإن كان منتجو الأثاث سيتجاوبون مع آليات العرض والطلب لتسويق الأثاث، فى ظل حالة من الركود فى البيع.