«الغرف التجارية»: 15% ارتفاعًا فى طن البن.. ويسجل 140 ألف جنيه

قال حسن فوزى، رئيس شعبة تجار البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البن شهدت زيادة بنسبة تقارب %15 تأثرًا بارتفاع الدولار أمام العملة المحلية.

وكشف فوزى لـ«المال» أن سعر طن البن يتراوح حاليًا من 120 إلى 140 ألف جنيه، مقابل 100 إلى 120 ألفًا فى إبريل الماضى.

وأضاف أن سعر كيلو البن المحوج يصل للمستهلك بنحو 170 جنيهًا، بينما يصل متوسط السادة إلى 140 جنيهًا.

وتستورد مصر قرابة 70 ألف طن من القهوة الخام سنويًا من الأسواق الخارجية، تمثل كامل استهلاكها، من دول مثل إندونيسيا والبرازيل والهند وفيتنام، بحسب رئيس شعبة تجار البن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ورجح «فوزى»، تراجع حجم استهلاك البن فى السوق المصرية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وكذلك انخفاض حجم الاستيراد بسبب صعوبة فتح الاعتمادات المستندية فى الفترة الحالية.

ورهن تحرك أسعار البن خلال الفترة المقبلة بتحرك أسعار الدولار مرة أخرى، خاصة أن الخامات جميعها مستوردة.