الغرف التجارية: 1300 جنيه زيادة في سعر طن الأعلاف.. وكيلو الدواجن يتراجع 3 جنيهات



قفزت أسعار الأعلاف بمقدار 1300 جنيه للطن خلال قرابة أسبوع، ليصل سعر الطن إلى 10.3 ألف جنيه للطن، مقابل 9 آلاف جنيه للطن سعره الأسبوع الماضي، وفقًا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة.

وأضاف السيد لـ”المال”، أن ارتفاعات أسعار الأعلاف لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام أسعار الدواجن في السوق المحلية.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه رغم ارتفاعات أسعار الأعلاف الا ان أسعار الدواجن شهدت تراجعا بمقدار 3 جنيهات للكيلو، لتسجل 36 جنيها للكيلو للمستهلك وذلك الدواجن البيضاء، مقابل 39 جنيها الأسبوع الماضي.

وكشف أن التراجع في أسعار الدواجن يأتي في ظل عمليات الرقابية التي بدأت تشنها الجهات الرقابية التموين علي بعض التجار المغاليين في الأسعار في الاسواق، ورحب رئيس الشعبة بتلك الحملات وكونها في خفض الأسعار في الأسواق.

وتابع قائلا :” إنه يأمل أن تستمر الحملات الرقابية علي التجار وتمتد أيضا الي كبار الشركات المستوردة للدواجن، لتحقيق انضباط بكافة الحلقات والبيع بالسوق المحلي.

وأضاف، أن ضخ الحكومة ممثلة في هيئة السلع الغذائية للدواجن عبر منافذ المجمعات الإستهلاكية التابعة لها ، بالإضافة إلي العروض المرتقبة في معرض اهلا رمضان، ستسهم في زيادة المعروض من السلع في الاسواق، واستقرار نسبي في الأسعار.

لكن السيد ، أبدي تخوفه من أن تؤدي الزيادات المتواصلة في أسعار الأعلاف في التأثير علي أسعار الدواجن بالزيادة خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار الأعلاف قد ارتفعت مدفوعة بزيادة أسعار الذرة وفول الصويا حيث قفزت أسعار الذرة لتسجل 7500 جنيه للطن مقابل 5700 سعر الطن منذ أسبوع، كما ارتفع سعر الصويا لتصل الى 13 ألف جنيه للطن..