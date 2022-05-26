«الغرف التجارية»: 1300 جنيه ارتفاعًا في سعر الورق

سجلت أسعار الورق المحلي ارتفاعات جديدة، بعدما قفزت بقيمة 1300 جنيه للطن خلال مايو، لتسجل 25.7 ألف جنيه للطن، مقابل 24.4 ألف في أبريل الماضي.

وكشف عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”المال”، أن الزيادات الجديدة أسبابها غير مبررة.

وعللت شركة قنا الورق الزيادات التي تجريها على أسعار منتجاتها، بارتفاع الخامات محليًا والمستوردة، فضلًا عن زيادة لب الخشب، بحسب المستند الرسمي الذي حصلت “المال”، علي نسخة منه.

وتعتبر الزيادة التى شهدتها أسعار الورق هى السادسة على مدار العام الحالى، إذ سبقتها 4 زيادات خلال عام 2022، أولاها مطلع العام، ثم فى فبراير الماضى، وشهد مارس زيادتين، ثم أبريل، ومايو الحالي، بحسب رئيس الشعبة العامة للورق.

وتشير القائمة إلى أن سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 48/50 جرامًا (لفات) سجل نحو25.7 ألف جنيه للطن في مايو، مقابل نحو24.4 ألف للطن خلال أبريل، و23.7 ألف فى مارس، و20.1 ألف فى فبراير، و19.8 ألف مطلع يناير الماضى.

وارتفع ورق الكتابة والطباعة وزن 54/55 جرامًا (لفات) ليسجل 25.1 ألف جنيه للطن في مايو، مقابل 23.8 ألف للطن فى أبريل مقابل 23.1 ألف فى مارس، ونحو 19.7 ألف فى فبراير، و19.4 ألف فى يناير.

وسجل سعر الورق وزن 58/60 جرامًا نحو 24.7 ألف جنيه للطن في مايو، مقابل 23.5 ألف للطن فى أبريل، و22.8 ألف فى مارس و19.2 ألف فى فبراير، و18.6 ألف مطلع يناير.

وارتفع سعر صنف وزن 68/70 جرامًا (لفات) ليسجل 24.4 ألف جنيه في مايو، مقابل 23.2 ألف فى أبريل، و22.5 ألف فى مارس، و19.90 ألف فى فبراير، و18.400 ألف العام الحالى.

ووصل سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 78/80 جرامًا (لفات) لنحو 24.4 ألف جنيه للطن، مقابل 23.2 ألف للطن فى أبريل، و22.5 ألف فى مارس و18.9 ألف فى فبراير، و18.4 ألف خلال يناير الماضى.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنويًا، ويتم إنتاج قرابة 200 ألف طن محليًا عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وعدة شركات أخرى صغيرة، فيما يتم استيراد النسبة الباقية (قرابة 300 ألف طن سنويًا).

وشهدت أسعار الورق العالمية ارتفاعات تراوحت نسبتها من 20 إلى 40% على مدار العام الماضى، مقارنة بأسعار نهاية العام السابق له.