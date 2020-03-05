«الغرف التجارية»: 10- 20% زيادة مرتقبة فى أسعار الفول الشهر المقبل

رجحت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تشهد أسعار الفول زيادة خلال أبريل المقبل بين (10 – %20) مع الارتفاع المتوقع للطلب قرابة %300 خلال شهر رمضان، طبقًا لتصريحات أحمد الباشا، رئيس الشعبة.

أشار الباشا إلى أن أسعار الفول مستقرة بين (9- 13 جنيهًا) جملة، وتصل للمستهلك بسعر 17 جنيهًا.

تستورد مصر %92 من احتياجاتها من الفول من الخارج، ويبلغ حجم الاستهلاك الشهرى للسوق المصرية 60 ألف طن فول، وأثارت حرائق غابات أستراليا المخاوف من نقص معروض المحصول فى ظل ما تشكله من %60 من حجم واردات مصر.

الباشا: تعاقدنا مع كيانات استرالية لاحتواء أزمة «المستورد»

كشف الباشا عن تعاقدات كبيرة أبرمت خلال الأسابيع الماضية مع شركات استرالية، ودول أخرى لاستيراد كميات كبيرة من الفول، لاحتواء أزمة كانت محتملة لنقص معروض الفول المستورد تتزامن مع شهر رمضان المقبل.

أكد أن الارتفاع المتوقع فى أسعار الفول يخضع لآليات العرض والطلب، وأن الزيادات المتوقعة ليست كبيرة، فى ظل عدم استقرار الأسعار العالمية.