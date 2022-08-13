«الغرف التجارية» يناقش مشكلات المصدرين والمصنعين مع وزير الصناعة

قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نتمنى للوزراء الجدد تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن التجارة والصناعة مكملتان لبعضهما البعض، ووزير الصناعة الجديد ملم بجميع مشاكل الصناعة والتجارة .

وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد أنه سيتم مناقشة ملف التشريعات والمشاكل التي تواجه المصدرين والمصنعين مع أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد .

وتابع: إنه لابد من إزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار المباشر ، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات .

وأوضح أن ملف زيادة الصادرات من أهم الملفات التي تواجه وزير الصناعة الجديد .

وطالب المصري وزير الصناعة الجديد بضرورة تعميق المنتج الصناعي المحلي، مشيرا إلى وجود 3 مليارات مستهلك في العالم يجب الوصول إليهم بالمنتجات المحلية.