«الغرف التجارية» يدعو المواطنين للالتزام في التعامل مع المحال وعدم التزاحم

تزامنا مع أول يوم لتطبيق حظر التحرك

ناشد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، كافة المواطنين الالتزام في التعامل مع المحال والسلاسل والمراكز التجارية وعدم التزاحم في ظل توافر كافة السلع والمعروض الذي يكفي الاحتياجات ويزيد.

جاء ذلك في أول يوم من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التحرك الذي سيبدأ اليوم الأربعاء ولمدة 15 يومًا.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية هناك تكاتف بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير كافة السلع لضبط السوق والحفاظ علي استقراره في ظل هذه الظروف، ولذلك علي المواطنين شراء احتياجاتهم الطبيعية حتي لا يحدث زحام علي السوبر ماركت ومحال السلع الغذائية، ولابد أن تكون معدلات الاستهلاك طبيعية.

وناشد “العربي” كافة فئات الشعب المصري الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية التي أصدرتها الدولة تجنبًا للعقوبات وحفاظًا علي صحة الجميع لعبور هذه الظروف الاستثنائية.

وشدد على الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة هذه الأزمة، ونتمني من الله أن يحفظ مصر وشعبها من أي سوء ونتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.

واختتم بأن غرف العمليات “إدارة الأزمات” بكافة الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في حالة طوارئ لمتابعة السوق ورصد حركة السلع والكشف عن أي مستجدات به والإعلان عنها أولًا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ علي استقرار السوق دعمًا للمواطنين خاصة في ظل الظروف الحالية.