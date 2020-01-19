«الغرف التجارية» يخاطب وزارة الصناعة لإعادة تشكيل الشعبة العامة

قال صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، إن الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل خطابا إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لإعادة تشكيل الشعبة؛ عبر إجراء انتخابات جديدة.

أضاف الكمونى أن عدم دفع أعضاء سابقين بمجلس الإدارة الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى الآن السبب الرئيسى وراء تأجيل الانتخابات حتى الآن رغم إعادة انتخاب مجالس إدارة جديدة للغرف التجارية بالمحافظات، وللاتحاد العام للغرف التجارية.

أشار إلى أنه من الصعوب تحصيل هذه الأموال من الأعضاء السابقين، لتركهم الاتحاد العام للغرف التجارية، والتخارج من سوق السيارات بشكل كامل؛ مضيفًا أن الخطاب المرسل إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تضمن طلبا للوزير بإسقاط هذه المستحقات وإصدار قرار بإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتسنى له الدفاع عن مصالح الشركات والأعضاء.

لفت إلى أنه تم تشكيل شعب السيارات بالغرف التجارية للمحافظات؛ مضيفا أنه يكون لكل محافظة ممثل فى الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية؛ وفتح الباب الترشح أمام شركات السيارات من وكلاء وموزعين وتجار لتقديم مرشحيها لشغل مقاعد بمجلس الإدارة، وينتهى الأمر باختيار رئيس ووكيلين أحدهما النائب الأول للرئيس والآخر النائب الثانى.

أشار إلى أن الانتخابات تجرى تحت إشراف مجلس الإدارة اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع لجنة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لفت إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يتبنى طرق الأبواب داخليا وخارجيا لفتح فرص استثمارية وتجارية جديدة أمام الشركات المصرية وفى إطار هذه الخطة قام وفد من الاتحاد بزيارة للغرفة التجارية بأسوان منذ عدة أيام، وتنظيم عدة لقاءات مع الغرف التجارية الأجنبية من خلال المشاركة فى مؤتمر الغرف التجارية العربية والإسلامية فى أنطاليا بتركيا، واجتماع اتحاد الغرف العربية فى البحرين.

أشار الكمونى إلى أن استقبال ممثلى 108 غرف تجارية روسية فى مصر لمناقشة ملفات مشتركة على رأسها عودة السياحة الروسية للقاهرة، إلى جانب وفد غرفة الكويت التجارية.