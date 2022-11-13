الغرف التجارية والضرائب يوقعان اتفاقية محاسبية عن نشاط تجارة المصوغات والذهب بالتجزئة  

وقعت مصلحة الضرائب المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية ” إتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية .

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن توقيع الاتفاقية التحاسبية يأتي حرصًا من وزارة المالية ، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة ، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والإتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلًا .

وتوجه بالشكر للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، على التعاون والدعم والتنسيق عالي المستوى ورغبة أكيدة للوصول إلى حل واتفاق لأى مشكلة ، والمهندس هاني ميلاد رئيس شعبة المصوغات وجميع أعضاء الشعبة على تعاونهم مع المصلحة وجهودهم للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول صياغة يتفق عليها الجميع .

كما أعرب عن شكره للعاملين بقطاع الفحص بمصلحة الضرائب والعاملين بالمكتب الفني لرئيس المصلحة على جهودهم على مدى فترة طويلة للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول ، لافتًا أننا كمصلحة ضرائب منفتحين لنجلس سويا مع كافة قطاعات المجتمع الضريبي وذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية لعمل لقاءات مستمرة مع كافة الأطراف، مطالبا كل الغرف بضرورة عقد لقاءات مستمرة مع المصلحة لحل كافة المشكلات والمعوقات.

وقال إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أن توقيع هذه الاتفاقية نجاحًا جديدا في التعاون بين وزارة المالية ،و مصلحة الضرائب المصرية من جهة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى.

واشار إلى أن هذا نهج مثمر تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي بمختلف فئاته وتؤكد على اهتمام وزير المالية بالتواصل الفعال مع كافة الممولين ، لافتا إلى أن وجود هذه الكوكبة من قيادات مصلحة الضرائب في هذه الاحتفالية لتوقيع بروتوكول المحاسبة الضريبية للمشغولات الذهبية يعكس اهتمام وزارة المالية و مصلحة الضرائب ،ودعمها للاتحاد العام للغرف التجارية بمختلف الغرف والشعب التي يشملها .

وأوضح ” إبراهيم العربي ” أن توقيع هذه الاتفاقية لصالحنا جميعا سواء تجار أو صناع ،وكذلك في صالح الوطن كله ، فكل فرد منا لابد أن يؤدي ما عليه من ضرائب ،ويوفي حقوق هذا الوطن .

وأوضح المهندس ” هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية ” ان الشعبة تسعي لتشجيع وتنمية قطاع المصوغات والمجوهرات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

واضاف ان الهدف الأساسي هو التحرك بخطوا ت ثابته وسريعه نحو حل العديد من المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها منتسبي القطاع من الصناع والتجار ومؤدي الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط والاستقرار في السوق الداخلي للمشغولات الذهبية.

واكد على ان الشعبة تسعي للوصول للعالمية من خلال التوجه إلى تصدير المشغولات الذهبية المصرية المصنوعه بأيد مصرية محترفة توارثناها من أجدادنا العظماء ، حيث تم مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي يتعرض لها القطاع، وتم طرح العديد من المقترحات والتوصيات التي نتطلع إلى تحقيقها ، واستطعنا بالعمل وبدعم كامل ومساندة من المهندس ابراهيم العربي تم توقيع اتفاقية تحاسبية لنشاط المصوغات بالتجزئة مع مصلحة الضرائب المصرية.

وحضر توقيع الإتفاقية من جانب المصلحة الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية ،وسعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،وعدد من مسئولي الاتحاد وشعبة الذهب.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن الإتفاقية التحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية ، والتى تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط ، وأسس المحاسبة والتقدير ، وأحكام عامة.