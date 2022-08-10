«الغرف التجارية» و«الصناعات» يشكران وزيري المالية والصناعة بمد فترة الإيداع للبضائع بالموانئ

أكد اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في بيان منذ قليل على شكرهم لكل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، على حسهم الوطنى واستجابتهم الفورية لطلب الاتحادين.

وذلك بإصدار منشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 بمد مدة الإيداع للبضائع بالموانئ والمحددة بشهرين بشهر إضافي للمواد الغذائية، وشهرين إضافيين لباقى البضائع، وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد طبقا للقانون.

وأوضح اتحاد الغرف أن هذا سيحل مشكلة تأخر الإفراج عن السلع والمواد خام ومستلزمات الإنتاج نظرا تحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها حماية لمصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا بخلاف ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه.