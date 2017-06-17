الغرف التجارية: نفرق بين العلاقات السياسية والمصالح مع قطر

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إنه لابد من الفصل بين العلاقات السياسية والمصالح فى الخلاف القائم مع دولة قطر حاليا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى الذى يجريه حاليا على هامش الإفطار السنوى لغرفة تجارة الإسكندرية إننا لسنا فى خلاف مع الشعب القطرى، وإنما هناك خلافات مع مسئولين قطريين والنظام فى الدوحة على السياسات الداعمة للإرهاب.

وأشار إلى أن أى مستثمر من أى دولة جاء إلى مصر وأدخل أمواله إليها، وأنشأ شركة أصبحت شركة مصرية مقيدة بالغرف التجارية ولها سجل تجارى ولها كل الحماية كأى شركة مصرية أخرى.

وأكد أن هناك تحديا كبيرا يواجه مصر حاليا فى خلق فرص العمل لشباب الوطن، والذى لن يتم إلا عبر جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.