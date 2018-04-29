الغرف التجارية: نسعى لتوطين تكنولوجيا المعلومات بجميع النواحى الاقتصادية‎

محمود جمال وسميه كمالقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استراتيجية عمل الاتحاد خلال دورته الحالية تسعى لتوطين تكنولوجيا المعلومات بجميع النواحى الاقتصادية والمجتمعية من أجل العمل على زيادة معدل النمو. وأضاف خلال فعاليات الملتقى السنوى الخامس من مؤتمر الاقتصاد الرقمى الذ

محمود جمال وسميه كمال

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استراتيجية عمل الاتحاد خلال دورته الحالية تسعى لتوطين تكنولوجيا المعلومات بجميع النواحى الاقتصادية والمجتمعية من أجل العمل على زيادة معدل النمو.

وأضاف خلال فعاليات الملتقى السنوى الخامس من مؤتمر الاقتصاد الرقمى الذى تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا تحت عنوان: الاستثمار فى التكنولوجيا، أن منظومة الاقتصاد الحديثة أصبحت قائمة على المعرفة والقيمة المضافة، للحفاظ على تنافسية التجار وصناع ومقدمى خدمات، بالإضافة إلى تنشيط الحياة الاقتصادية بالدولة بما يعود بالإيجاب على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد المصرى ككل.

وأوضح الوكيل أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبرى الشركات والهيئات المصرية المتخصصة على ميكنة جميع الغرف التجارية والذى دعمته الوزارة منذ عام 2006 والعمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الغرف وتطوير وتحديث الخدمات مما يتلائم مع اساليب التواصل الحديثة.

وأشار إلى أنه يتم العمل على ربط قاعدة بيانات مع مختلف الجهات الحكومية مثل السجل التجارى ووزارة الاستثمار، وكذلك الانتهاء من ميكنة مبنى الاتحاد الجديد بالتجمع الخامس بالتعاون مع وزارة الاتصالات لجعله ذكيا.

وأكد أنه خلال الأعوام الماضية قامت الغرف واتحادها العام بمجموعة من المشروعات والمبادرات التكنولوجية لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتى تم تنفيذها من خلال الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والعاملة فى هذاالمجال الحيوى والهام وذلك منذ 1999 وحتى الآن.

ولفت إلى أنه يتم العمل على استمرار دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال بأيدى الشباب المصرى من خلال توطين التكنولوجيا لحل المشاكل التى تواجه المحافظات والتى بدأت فى الاسكندرية كمرحلة أولى بمسابقة ضمت أكثر من 75 شابا وفتاة وستتوالى بباقى المحافظات تباعاً.

ونوه الوكيل إلى استضافة غرفة الاسكندرية هذه المسابقة وأشرف على تنفيذها الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بإيتيدا وبالتعاون مع شركة إنتل العالمية وبدعم كامل من إيتيدا.

وذكر أنه يتم نشر الوعى بالمدفوعات الالكترونية والتثقيف المالى لمنتسبى الغرف واتحادها العام: من خلال الندوات وورش العمل بكافة ربوع مصر مع التركيز على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

كما يعمل الاتحاد على إتاحة تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لمنتسبى الغرف واتحادها العام وتدريبهم عليها: سواء وجها لوجه أو المدفوعات الرقمية عبر المحمول و تلك المعتمدة على التجارة الالكترونية، مع تيسير تعاملاتهم مع البنوك.

وأشار إلى أنه يتم العمل ايضا على تحديث موقع الاتحاد العام وإضافة خدمات الدفع الالكترونى عليه تسهيلاً لمنتسبى الغرف واتحادها العام ، ومما يسهل عملية دفع الاشتراكات وكذلك تقديم الخدمات المختلفة الكترونيا.

وأكد على تعزيز الفرص التصديرية لمنتسبى الغرف واتحادها العام من خلال تسهيل دخولهم على بوابة مصر التجارية الالكترونية وفتح المجال لعلاقات تجارية مع البوابات التجارية العالمية وذلك لزيادة الفرص التصديرية.