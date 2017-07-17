الغرف التجارية: نتعاون مع الجامعة العربية لإنشاء مراكز لوجيستية

أحمد اللاهونىكشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يقوم حاليا بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية لإنشاء مراكز لوجيستية بالميركوسور، بالإضافة إلى خطوط ملاحية مباشرة لتنمية التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع.ووقعت مصر اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع ا

أحمد اللاهونى

كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يقوم حاليا بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية لإنشاء مراكز لوجيستية بالميركوسور، بالإضافة إلى خطوط ملاحية مباشرة لتنمية التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع.

ووقعت مصر اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور الذي يضم كل من” البرازيل والأرجنتين، والأورجواي والبارجواي في عام 2010، في حين وافق البرلمان الأرجنتيني في مايو الماضي على الاتفاق.

وأوضح خلال منتدى الأعمال المصري الارجنتيني الذي يعقد الآن، أنه تم دعم السوق المصرية باتفاقيات التجارة الحرة والتي رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلم في الاتحاد الأوروبي والوطن العربي والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، والميركسور، مشيرا إلى أن حجم السوق سوف يرتفع إلى 2 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الاوراوسيوية، ثم إلى 2.4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاث.

ولفت الوكيل إلى أنه لابد من دعم التعاون الثنائي بين البلدين، والذي سيحقق العائد الاقتصادي الذي يستفاد منه البلدين من خلال التصنيع المحلي وغزو الأسواق الإقليمية مما يؤدي إلى رفع الصادرات السلعية والخدمية.

وأضاف أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على أحداث ثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل، مع وجود ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية لخدمة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار الوكيل إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضا توفير العديد من المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة في كل أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، فضلا عن توفير التدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

وأكد أن مصر عملت على وضع برنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية مع وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل إلى مستحقيه متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية.

ونوه الوكيل إلى أن مصر لديها حاليا فرص استثمارية واعدة في المشروعات الكبرى والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية، فضلا عن أكثر من 23 مليار دولار تم إتاحتهم من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية لتمويل ودعم المستثمر المصري والأجنبي.