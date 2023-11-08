الغرف التجارية: مقايضة الشاي الكيني بمنتجات مصرية أحد الحلول لأزمة الدولار

أكد مسئولون في اتحاد الغرف التجارية أن مقترح مقايضة الشاي الكيني بسلع مصرية يشكل أحد الحلول لأزمة الدولار ويمكن تعميمه على سلع أخرى، كما يساهم فى تنوع الأصناف الموجودة في السوق المحلية.

وأعلن وزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو أن مصر تدرس مقايضة الشاي الكيني بسلع أخرى، مما يمكنها من الاحتفاظ بالسيولة الدولارية.

وقال أحمد شيحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن نظام المقايضة يعرف بالصفقات المتكافئة عبر التبادل التجاري سلعيًا بدلا من المال ويعد أحد الحلول لأزمة نقص الدولار.

وأضاف “شيحة” – في تصريحات لـ “المال “- أن مصر طبقت نظام المقايضة في بعض الأوقات مع روسيا عبر استيراد الحبوب، والزيت، مقابل تصدير حاصلات زراعية ومنتجات غذائية.

وأشار إلى أن المقايضة مطبقة في عدد من الدول للخروج من أزمة نقص الدولار، كما يتم تقييم السلع مقابل نظيرتها، موضحًا أن النظام سيفيد الطرفين ويمكن توسيعه في مرحلة لاحقة.

وأوضح أن مصر من الممكن أن تقوم بمقايضة الشاي بسلع أخري تحتاجها السوق الكينية مثل السلع الإلكترونية والخضراوات والملابس والمعدات الكهربائية.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 ، فيما بلغ إجمالي صادراتها للسوق الكينية نحو 355.7 مليون .

وقال مصدر مسئول في شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن السوق المصرية بها حوالى 10 أنواع شاى، وأن بحث الحكومة استيراده بالمقايضة سيساهم في زيادة المعروض منه.

وأضاف المصدر لـ “المال” أن هناك تراجعا في الإقبال على شراء شاي “ليبتون” بالسوق لاسيما وأنها شركة مملوكة للعلامة التجارية “يونيليفر” نتيجة لدعوات المقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على أنواع أخري مثل “أحمد تي” و”الكابوس”.

وارتفعت واردات مصر من الشاي بنهاية عام 2022، لتسجل نحو 314 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 256 مليونا و276 ألفا بنهاية 2021، بزيادة بلغت نحو 57 مليونا و806 آلاف.

وأعرب مصطفي الشيخ عضو شعبة العطارة والبقوليات في غرفة القاهرة التجارية لـ”المال” عن ترحيبه بطلب السفير المصري في نيروبي بشأن مقايضة الشاي الكيني بسلعة أخري مصرية توفيرًا للعملة الدولارية.

وقال “الشيخ” إن أكثر نوعي شاى منتشرين في مصر هما “العروسة” و”ليبتون”، إلى جانب “سيلاني” المستورد من سريلانكا.

وأكد عدد من تجار محال المواد الغذائية لـ”المال” أنه يتم طرح كيلو شاي العروسة العادي بسعر يتراوح من 186 إلي 190 جنيهًا، و”ليبتون” بـ 221 – 225، حسب المنطقة، و”السيلاني” زنة 100 جرام بسعر 28.