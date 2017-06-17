الغرف التجارية : مشكلة مصر فى انخفاض دخل الفرد

معتز محمودقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار فى مصر تعد الأقلَّ فى المنطقة، مقارنة بدول كلبنان والسعودية والسودان وليبيا.وأضاف، خلال لقائه الصحفيين على هامش إفطار غرفة تجارة الإسكندرية، أنه لا توجد دولة فى المنطقة أو فى العالم، الأجر الأساسى لوكيل الوزارة فيها

معتز محمود

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار فى مصر تعد الأقلَّ فى المنطقة، مقارنة بدول كلبنان والسعودية والسودان وليبيا.





وأضاف، خلال لقائه الصحفيين على هامش إفطار غرفة تجارة الإسكندرية، أنه لا توجد دولة فى المنطقة أو فى العالم، الأجر الأساسى لوكيل الوزارة فيها 160 دولارًا فقط، لافتًا إلى أن التحدي هو زيادة دخول الأفراد عبر ثقافة جديدة لتحسين الدخول من خلال تنمية القدرات البشرية.

وأشار الوكيل إلى أن التصريحات حول جشع التجار غير واقعية، متسائلًا هناك آلاف التجار كلهم جشعون؟!