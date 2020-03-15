اقتصاد وأسواق

«الغرف التجارية»: مخزون السلع يكفي 3 شهور ولا داعي للقلق

مطالب بعدم استغلال تخوف المستهلكين وزيادة الأسعار
محمد مجدي 3:52 م, الأحد, 15 مارس 20 3:52 م, الأحد, 15 مارس 20

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قال المهندس متى بشاي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مخزون السلع جيد ويكفي الاستهلاك لمدة 3 شهور على الاقل، رغم توقف بعض العمليات الاستيرادية تأثرا بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من بلدان العالم.

وأشار إلى أنه قد توجد بعض الارتفاعات تتراوح بين 5 و10% نتيجة تأخر بعض الشحنات والبضائع المستوردة، لكن الوضع لم يصل إلى مرحلة الخطر، مطالبا المواطنين والمستهلكين بشراء الأشياء والسلع التي يحتاجونها فقط، حتى لا يعطوا الفرصة للمستغلين وتجار الأزمات في استغلال حالة الخوف في رفع الأسعار وزيادتها نتيجة لزيادة الطلب عليها.

كما طالب “بشاي” أيضا التجار بعدم استغلال الخوف لدى المستهلك وزيادة الأسعار، مؤكدا أنه حتى الآن لم يحدث أي نقص في أي سلعة خاصة من السلع الاستراتيجية .

وأشار إلي أن الصين بدأت في التعافي ومن المتوقع ان يتستأنف العمليات الاستيرادية خلال وقت قريب .

وأكد “بشاي” أن الغرف التجارية سبق وأن أعلنت أنها تجري اجتماعات مكثفة مع أصحاب السلاسل التجارية لتوفير سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة، مما يحمل رسالة إيجابية للمستهلك وأن السلع متوفرة ولا شيء يدعو للقلق.

وطالب عضو الشعبة العامة للمستوردين، الحكومة بتكثيف الرقابة علي الأسواق وضبط المتلاعبين، وتغليظ العقوبة عليهم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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