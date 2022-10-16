الغرف التجارية : قرارات الحكومة تساهم في خفض أسعار الدواجن والبيض على المدى المتوسط

قال دكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن قرارات الحكومة والمركزي اليوم ستساهم في خفض أسعار الدواجن والبيض على المدي المتوسط.

وأضاف السيد في تصريحات للمال ، أنه لكي تؤثر تلك القرارات في السوق يجب أن يتم متابعتها واستمراريتها بشكل مستدام وأن يتم منع تخزين بعض الأعلاف.

مجلس الوزراء

وأوضح السيد أنه على الحكومة العمل على حماية صغار المربين من تعرضهم لخسائر او ازمات نتيجة ارتفاع الاعلاف والعمل على عودة الاعلاف لسابق أسعارها.

وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن اليوم تتراوح ما بين 32-33 جنيها للكيلو في المزرعه تباع للجمهور ما بين 36-37 جنيها للمستهلك.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ، أوضح وفقا لبيان مجلس الوزراء إنه منذ بداية الشهر وحتى الآن تم الإفراج عن 122 ألف طن فول صويا، بإجمالى 85 مليون دولار، ويتم الإفراج عن الأعلاف تباعا لدعم صناعة الدواجن والثروة الحيوانية والداجنة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة ، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن هناك تواصلا يوميا مع رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين؛ بهدف التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن أجل توفير مختلف احتياجات الدولة.

ولفت في هذا الشأن إلى أنه تم منذ أول الشهر الإفراج عن شحنات فول صويا فقط تزن 60 ألف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما تم اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار