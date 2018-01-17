الغرف التجارية: سنشارك في معارض إعمار سوريا وليبيا والعراق

دعاء حسنيأعلن اتحاد الغرف التجارية أنسيتم تنظيم معرض لإعادة اعمار سوريا والمنتجات المصرية يوم 4 ابريل القادم بدمشق، ومعرض مثيل لإعادة اعمار ليبيا والمنتجات المصرية يوم 7 مايو ببنغازى، الى جانب المشاركة بوفد مصري في مؤتمر الكويت للجهات المانحة لإعادة اعمار العراق يوم 13 فبراير الذى تنظمه غرفة الكوي

دعاء حسني

أعلن اتحاد الغرف التجارية أنسيتم تنظيم معرض لإعادة اعمار سوريا والمنتجات المصرية يوم 4 ابريل القادم بدمشق، ومعرض مثيل لإعادة اعمار ليبيا والمنتجات المصرية يوم 7 مايو ببنغازى، الى جانب المشاركة بوفد مصري في مؤتمر الكويت للجهات المانحة لإعادة اعمار العراق يوم 13 فبراير الذى تنظمه غرفة الكويت .

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى اكد ان هذا التوجه يتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والسفارات المصرية وبدعم كامل من شركائنا اتحادات الغرف السورية والليبية والعراقية والكويتية.

واوضح الوكيل ان المعارض ستشهد تنظيم للقاءات ثنائية مع المسؤولين الحكوميين المعنين بإعادة الاعمار ولقاءات ثنائية مع مجتمع الاعمال الوطني لخلق شراكات فاعلة في مشروعات اعادة الاعمار، وكذا زيادة المزيج السلعي للصادرات وتيسير انسيابها.

واشاد الوكيل بالدعم المتميز من د. محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية و الدكتور محمد ثروت سليم سفير مصر بسوريا، واشقائنا جعفر رسول الحمداني رئيس اتحاد الغرف العراقية، ومحمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية ومحمد غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف السورية، والشيخ على الغانم رئيس اتحاد الغرف الكويتية.

واوضح الوكيل ان المعارض ستتضمن كبرى الشركات المصرية المعنية بإعادة الاعمار من مكاتب استشارية وشركات المقاولات و مشروعات الكهرباء والمياه والبترول والاتصالات ومصانع مواد البناء والمعدات الى جانب كبرى المصانع المنتجة للسلع الاستهلاكية والغذائية والاجهزة المنزلية والاثاث والملابس والمفروشات.

وقال الوكيل إنه كخطوة أولى فقد شارك الاتحاد منذ اشهر بجناح تجاوز 600 متر في معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين بوفد من اكثر من 30 شركة مصرية لبدء فتح هذا السوق الهام

، كما تم عقد لقاءات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، ووزير السياحة المهندس بشر اليازجي، وسماحة مفتى سوريا الشيخ أحمد بدر الدين، و رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع ومجلس ادارة الاتحاد ورؤساء الغرف التجارية والصناعية السورية للتنسيق.

واضاف الوكيل انه تم حجز مساحة 3000 متر فى الدورة القادمة لاستمرار التواجد المصري بالسوق السوري

واشار د. علاء عز أمين عام الاتحاد إلى أنه جارى حاليا حصر المشروعات التي ستطرح في كل دولة سواء من موازنة الحكومات او من خلال هيئات المعونات والبنوك الانمائية، الى جانب اليات تمويل المشروعات والصادرات، لضمان جاهزية الشركات المصرية ولدعمهم في مفاوضاتهم سواء للمشروعات او تنمية الصادرات.

وأكد د. علاء عز على أهمية مؤتمر المانحين بالكويت والذى سيعرض مشروعات إعادة الأعمار الممولة من الصناديق الانمائية العربية والبنك الدولي لتعظيم مشاركة مصر بها.

وأضاف د. علاء عز أنه جارى التنسيق من خلال اتحاد غرف البحر الابيض واتحاد الغرف الاوربية مع كبرى الشركات الاوربية لخلق تحالفات في مشروعات اعادة الاعمار بمشاركة مصرية فاعلة سواء فى المقاولات او مكونات المشروعات ومواد البناء.