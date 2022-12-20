الغرف التجارية: سعر سندوتش الفول وصل لـ8 جنيهات بينما الكيلو بـ25 جنيهًا (فيديو)

قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، أن هناك تفاوت في أسعار السلع في السوق المحلية، وقرار الحكومة بإعلان الاسعار على السلع من خلال متوسط سعر البيع نتيجة وجود تفاوت كبير في سعر السلعة الواحدة.

وأضاف ناصر خلال مداخله هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، سندوتش الفول حاليًا يباع بـ 5 و 6 و 8 جنيهات، في حين أن سعر كيلو الفول 25 جنيهًا.

وأشار ناصر إلي أن هناك بعض التجار الجشعين قاموا بالمغالاة في الاسعار بشكل غير طبيعي.

وتابع ناصر، أن الدولة قامت بتحديد بعض النقاط منها تحديد اسعار السلع ومنافذ التوزيع وحل مشاكل المستوردين.

وأكد ناصر، أنه خلال اسبوعين من الأن، سيكون سعر كل سلعة معروف للجميع، موضحَا ان سلعة ما مثلا سعرها 30 و 40 و 50 جنيهًا والمستهلك له الحرية في شراء السلعة بالمبلغ الذي يراه مناسبًا له.

وأوضح ناصر، هناك تفاوت في السلع الاساسية بنسبة 20 إلي 25% وتلك الزيادة قام بها المصنع، وقام التاجر بزيادة أخري 25%، وذلك أدي إلي الزيادات الكبيرة حاليًا في السوق، واجتماع مجلس الوزراء يعمل على تدارك تلك الزيادات.