الغرف التجارية: زيادة جديدة لأسعار الورق بقيمة 800 جنيه فى السوق المحلية

واصلت أسعار ورق الكتابة والطباعة ارتفاعها منذ بداية العام، مسجلة زيادة جديدة بقيمة 800 جنيه بنسبة تقارب %4 خلال الأسبوع الثانى من مارس الجارى، ليبلغ الطن 20900 جنيه، مقابل 20100 فى فبراير الماضى، وفقًا لما ذكره عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتعتبر الزيادة التى شهدتها أسعار الورق هى الثالثة خلال عام 2022، حيث طبقت أول زيادة فى مطلع العام، والثانية خلال فبراير الماضى، لتسجل أسعار الورق ارتفاعا يقارب %13 منذ بداية العام.

وكشف خضر لـ«المال» أن الورق المحلى رغم زيادة أسعاره يظل أرخص من المستورد بحوالى 5 آلاف جنيه للطن، إذ يبلغ المستورد قرابة 25 ألف جنيه.

وحصلت «المال» على القائمة الجديدة لأسعار شركة قنا للورق الحكومية، التى يبدأ تطبيقها خلال الأسبوع الثانى من مارس الجارى.

وتشير القائمة إلى أن سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 48/50 جراما (لفات) سجل نحو 20.95 ألف جنيه للطن، مقابل 20.1 ألف فى فبراير، و19.8 ألف سعره مطلع يناير الماضى.

وارتفع ورق الكتابة والطباعة وزن 54/55 جراما (لفات) ليسجل 20.55 ألف جنيه للطن فى مارس، مقابل نحو 19.7 ألف جنيه فى فبراير، و19.4 ألف فى يناير.

وسجل سعر الورق وزن 58/60 جراما نحو 20.2 ألف جنيه للطن، مقابل 19.2 ألف فى فبراير، و18.6 ألف مطلع يناير.

وارتفع سعر صنف وزن 68/70 جراما (لفات) ليسجل نحو 19.90 ألف جنيه للطن فى مارس، مقابل 18.950 ألف فى فبراير، و18.400 ألف مطلع العام الحالى.

ووصل سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 78/80 جراما (لفات) لنحو 19.9 ألف جنيه للطن، مقابل 18.9 ألف سجلها فى فبراير، و18.4 ألف خلال يناير الماضى.

كان رئيس الشعبة العامة للورق قد توقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الشهر الجارى، مع ندرة المعروض عالميًا، وارتفاع المستورد.

كما توقع أيضًا أن تنعكس الزيادة فى أسعار الورق على المستلزمات المدرسية من كراسات وكشاكيل.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنوياً، ويتم إنتاج قرابة 200 ألف طن محلياً عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وعدة شركات أخرى صغيرة، فيما يتم استيراد النسبة الباقية (قرابة 300 ألف طن سنويا).

وشهدت أسعار الورق العالمية ارتفاعات تراوحت نسبتها بين 20 إلى %40 على مدار العام الماضى، مقارنة بأسعار نهاية العام السابق له.