اقتصاد وأسواق

الغرف التجارية : زيادة الطلب ترفع قنطار القطن فى السوق الحرة إلى 2300 جنيه

أعلى من سعرالمنظومة بنحو 91 جنيها
دعاء حسني 6:57 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 6:57 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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ارتفعت أسعار القطن فى السوق الحرة (خارج منظومة المزاد العلنى) بنحو 50 جنيها خلال الأسبوع الحالى، وسجل «جيزة 94» نحو 2300 جنيه للقنطار، مقابل 2250 للأسبوع الماضى.

وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«المال» إن أسعار القطن داخل المنظومة تنخفض بنحو 91 جنيها عن السوق الحرة، مشيرا إلى أن قنطار»جيزة 94» سجل فى مزاد الأسبوع الماضى نحو 2209 جنيهات.

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 وأرجع ارتفاع سعر القطن خارج المنظومة إلى زيادة الطلب من جانب التجار والمنافسة بينهم للحصول على الأقطان الخاصة بأصناف الوجه البحرى.

وكان قد تم إرجاء تنظيم المزاد العلنى للقطن الأحد الماضى، نتيجة محدودية الكميات، بحسب «عياد».

وقال وليد  السعدنى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، لـ «المال» إن إجمالى إنتاج  الأقطان المصرية لعام  2020  بلغ 900 ألف قنطار، تم بيع وتسويق نحو 64 ألف قنطار عبر  منظومة المزاد العلنى التى بدأت فى سبتمبر وحتى الآن، وشاركت بها 10 شركات قطاع خاص.

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ويجرى تنظيم المزاد العلنى للقطن خلال العام الحالى فى محافظات الشرقية والبحيرة والفيوم وبنى سويف، وفازت شركات «أبو مضاوى» و«ألكان» و«دهيدروفودز» بمزاد القطن الذى نُظم فى محافظة البحيرة الأسبوع الماضى وتراوح سعر القنطار بين 2116-2150 جنيها لصنف وجه بحرى (جيزة 86).

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بقلم دعاء حسني

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