اقتصاد وأسواق

«الغرف التجارية»: زيادة الدولار ترفع أسعار السلع .. وتحذيرات من مبالغات لن يستوعبها المستهلك

بعد أن تجاوز 18 جنيها أمس
دعاء حسني 6:37 ص, الثلاثاء, 22 مارس 22 6:37 ص, الثلاثاء, 22 مارس 22

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 قال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار- بنحو جنيهين – سيرفع أسعار السلع لكنه سيكون تدريجيا بحسب كل نشاط وانعكاسات القرار عليه.

وأضاف لـ«المال» أن الزيادة لن تكون فورية، وقد تستغرق فترة زمنية بحسب كل سلعة، مشيرا إلى أن الواردات التى يتم شحنها جوا قد تكون الأسرع فى انعكاس الزيادة.

 وتابع: «أى زيادة يقوم بها أى من التجار أو المنتج على السلعة يجب أن تكون محسوبة، لأن قدرة المستهلك محدودة وأى زيادات مفتعلة تعنى توقفا فى المبيعات».

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 وأوضح أن التجار والمنتجين سيتعاملون فى تسعير المنتجات وفقا للزيادات فى أسعار تكلفة مدخلات كل منتج خلال الفترة المقبلة.

تجار مواد غذائية: %15-10 ارتفاعا مرتقبا فى الأسواق 

 وشدد على تنسيق الاتحاد العام للغرف التجارية مع الحكومة والوزارات المعنية لإقامة معارض «أهلا رمضان» فى جميع المحافظات ومبادرة «كلنا واحد» فى مسعى للحد من الارتفاعات فى الأسواق، عبر زيادة المعروض، فضلا عن متابعات يومية لأسعار السلع الغذائية.

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وارتفع سعر الدولار أمس فى بداية التعاملات ليسجل 17.4 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع، ثم تجاوز بعد ذلك حاجز 18 جنيها. 

وأكد محمد رستم، أمين عام شعبة المستوردين، أن رفع سعر الفائدة إجراء إيجابى، لاجتذابه مدخرات المصريين بالجنيه المصرى، حتى يحجم من الطلب على الدولار فى السوق .

 وأضاف:” أى قرارات اقتصادية فجائية تربك الأسواق لفترة لحين استقرار سعر الدولار، لافتا إلى أن ارتفاعه سيزيد من تكلفة السلع والخدمات وسيؤدى إلى رفع تكلفة كل الرسائل القادمة طبقا للسعر الجديد” .

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وأشار إلى أن أى شركة أو جهة خدمية ستقوم بتقييم تكلفتها طبقا لسعر الدولار الموجود حاليا، متوقعا حدوث بعض الانخفاض فى الطلب فى الأسواق نتيجة ارتفاع تكلفة البضائع متوقعا ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة. 

وأكد تجار مواد غذائية لـ«المال» حدوث ارتفاعات مرتقبة لكل أسعار السلع فى الأسواق بنسب من 15-%10 أيام، خلال تأثرا بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أمس.

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بقلم دعاء حسني

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