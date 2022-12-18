«الغرف التجارية»: رصد يومى لأسعار السلع الإستراتيجية وإرسالها لـ«الوزراء»

كشف الدكتور صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن إجراء رصد يومى يضم أسعار السلع الإستراتيجية فى الأسواق تحت الزيادة والنقصان لجميع الغرف المتواجدة على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء منح التجار مهلة أسبوعين لتدوين أسعار السلع على المنتجات فى إطار سياسة الحكومة لضبط الأسواق والحد من فرض أية زيادات جديدة.

وقال إن كل غرفة فى كل محافظة تقوم يوميا بمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية و إرسالها للاتحاد العام الذى يقوم بدوره برفعها لمجلسى الوزراء والمحافظين.

وأوضح أن الأسواق شهدت زيادات طفيفة على مستوى أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اتحاد الغرف عقد اجتماعات مع كبار المستوردين والتجار والشعب للاتفاق على تثبيت الأسعار وامتصاص أى ارتفاعات جديدة.

وقال إن هناك استجابة لما يقرب من %90 من التجار والمستوردين لتثبيت الأسعار وعدم فرض زيادات جديدة من شأنها أن تدفع الأسواق لمرحلة ما بعد التضخم والاتجاه نحو الركود.

وتابع إن الركود على مستوى السلع الغذائية قد يدفع المستوردين لتكبد خسائر فادحة و فقدان رأس المال خاصة وأنها تعتمد على فترة صلاحية محددة قد لا تسمح للتجار بتخزينها.

ووفقًا لـ«الكمونى» فإن أسعار السلع الإستراتيجية لن تزيد على المدى القريب متوقعًا أن تسجل المنتجات المصنفة «استفزازية» ارتفاعات بالتوازى مع تحركات على مستوى صرف العملات الأجنبية أو الدولار.

وأضاف أن الزيادات فى أسعار المنتجات الغذائية فى التوقيت الحالى لن تكون فى مصلحة التاجر أو المستورد خاصة وأن أى ارتفاعات جديدة ستعزز من ركود الأسواق وخروج سلع عن قدرات المستهلكين لشرائها.

وأكد «الكمونى» الذى يعتبر رئيسًا لغرفة تجارة الغربية أن هناك استعدادات لإنشاء معرض «أهلاً رمضان» فى مقرات الغرف المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.