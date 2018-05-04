الغرف التجارية: خطة للاستفادة من 12 ألف سائح إلى قبرص

محمد مجديقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم الاستفادة من تسيير رحلات الطيران بين الإسكندرية وبافوس القبرصية، من خلال تنظيم برامج سياحية وثقافية للسائحين الوافدين إلى المدينة القبرصية.وأوضح عز، في تصريح خاص لـ"المال"، على هامش زيارة وفد إحياء الجذور إلى الأهرامات، أن هنا

محمد مجدي

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم الاستفادة من تسيير رحلات الطيران بين الإسكندرية وبافوس القبرصية، من خلال تنظيم برامج سياحية وثقافية للسائحين الوافدين إلى المدينة القبرصية.

وأوضح عز، في تصريح خاص لـ”المال”، على هامش زيارة وفد إحياء الجذور إلى الأهرامات، أن هناك 12 ألف سائح يزور بافوس شهريًا، وسيتم استغلالهم في السياحة الشاطئية في بافوس، ثم زيارتهم إلى الإسكندرية كسياحة ثقافية.

وأشار إلى أن ذلك من خلال 3 رحلات جوية، سيتم تسييرها أسبوعيًا بين الإسكندرية وبافوس القبرصية.