الغرف التجارية: ثبات أسعار كحك العيد لعام 2021 وترقب انتعاش الطلب عقب الإجازات

طرحت أغلب محال الحلوى منتجاتها من الكحك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك، ويشهد الطاب عليهما حاليا هدوءًا ويتوقع أن يشهد انتعاشة بنهاية الأسبوع الجارى عقب إنتهاء فترة الإجازات وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

قال اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى بالغرفة التجارية بالقاهرة، وصاحب محال العبد، لـ«المال»، إن أسعار الكحك والبسكويت تشهد ثباتا عند نفس أسعار العام الماضى، رغبة من المنتجين فى تخفيف الضغط على المستهلكين فى ظل زيادة الأعباء المالية عليهم خلال تلك الفترة وفى ظل استمرار أزمة كورونا، فضلا عن ثبات أسعار الخامات الدقيق والسمن والسكر مما لم يستدع رفع أسعار الكحك والبسكويت.

جولة فى أسعار 5 محال حلوى.. بسكو مصر الأقل وتسيباس ولابوار الأعلى

ورصدت «المال» أسعار الحلوى فى 5 من أكبر محال الحلوى المنتشرة فى المحافظات قوائم أسعار الكحك والبسكويت لعام 2021، وضمت محال بسكو مصر والعبد وايتوال ولابوار وتسيباس.

وكان أقل سعر لعلبة كحك العيد، بمحال بسكو مصر حيث تبدأ من 100 جنيه وحتى 345 جنيها للعلبة وزن 3 كيلو، وأعلاهم أسعار تسيباس التى تبدأ من 165 جنيها وحتى 1150 جنيها للعلبة.

وتمتلك بسكو مصر 50 فرعا، والعبد 6 فروع وايتوال23 فرعا، ولابوار 62 فرعا، وتسيباس 10 فروع على مستوى المحافظات..