اقتصاد وأسواق

الغرف التجارية: ثبات أسعار كحك العيد لعام 2021 وترقب انتعاش الطلب عقب الإجازات

تبدأ من 100 جنيه للكيلو
دعاء حسني 10:32 ص, الأربعاء, 5 مايو 21 10:32 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت أغلب محال الحلوى منتجاتها من الكحك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك، ويشهد الطاب عليهما حاليا هدوءًا ويتوقع أن يشهد انتعاشة بنهاية الأسبوع الجارى عقب إنتهاء فترة الإجازات وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

قال اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى بالغرفة التجارية بالقاهرة، وصاحب محال العبد، لـ«المال»، إن أسعار الكحك والبسكويت تشهد ثباتا عند نفس أسعار العام الماضى، رغبة من المنتجين فى تخفيف الضغط على المستهلكين فى ظل زيادة الأعباء المالية عليهم خلال تلك الفترة وفى ظل استمرار أزمة كورونا، فضلا عن ثبات أسعار الخامات الدقيق والسمن والسكر مما لم يستدع رفع أسعار الكحك والبسكويت.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد في مصر 2-5-2021 .. والسويس للصلب يرفع الطن 150 جنيها

جولة فى أسعار 5 محال حلوى.. بسكو مصر الأقل وتسيباس ولابوار الأعلى

ورصدت «المال» أسعار الحلوى فى 5 من أكبر محال الحلوى المنتشرة فى المحافظات قوائم أسعار الكحك والبسكويت لعام 2021، وضمت محال بسكو مصر والعبد وايتوال ولابوار وتسيباس.

وكان أقل سعر لعلبة كحك العيد، بمحال بسكو مصر حيث تبدأ من 100 جنيه وحتى 345 جنيها للعلبة وزن 3 كيلو، وأعلاهم أسعار تسيباس التى تبدأ من 165 جنيها وحتى 1150 جنيها للعلبة.

اقرأ أيضا  مجلس «WSC»: صناعة الشحن العالمية فى أزمة وتفقد 4000 حاوية خلال 16 شهر

وتمتلك بسكو مصر 50 فرعا، والعبد 6 فروع وايتوال23 فرعا، ولابوار 62 فرعا، وتسيباس 10 فروع على مستوى المحافظات..

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

انطلاق الدورة الخامسة لمؤتمر «Portfolio Egypt» فى 30 مايو الحالى

المال - خاص 9:53 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 الموافق 23 رمضان

الصاوي أحمد 8:39 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

تراجع ورق العنب والبامية ..أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 5-5-2021 بسوق العبور

الصاوي أحمد 8:31 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

أسعار البيض اليوم 5-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:08 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

بورصة الدواجن اليوم 5-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:07 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

أسعار السمك اليوم 5-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:06 ص, الأربعاء, 5 مايو 21