« الغرف التجارية» تلتقي رئيس الجمارك لحل مشاكل المستوردين عند تطبيق «ACI»

تعقد لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إجتماعًا عاجلًأ غدًا الثلاثاء، مع رئيس مصلحة الجمارك بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، للوقوف علي المشاكل التي تواجه المستوردين عند تطبيق الافراج المسبق بنظام ACI ، علي الشحنات الواردة ومقترحاتهم، وفقًا لعمرو خضر رئيس اللجنة.

وكشف خضر، لـ”المال”، عن أن اللجنة ستنافش مشاكل كافة المستوردين لكافة السلع، فضلأ عن الشعب النوعية كشعبة النقل الدولي، في تطبيق شهادة ACI ، حيث سيتم مناقشة المشاكل الفنية التي تواجههم في شهادة ACI”.

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .

وتجاوز عدد المسجلين من المستوردين والمستخلصين الجمركيين بشهادة ACI نحو ٢٤ ألفًا ، وتم استصدار أكثر من ٩٩ ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من ٥٣ ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن، وبلغ عدد الشركات التي حصلت على طلب القيد الجمركى «٤٦ ك. م» ٦ آلاف، وفقاً لشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.

وسمحت مصلحة الجمارك لوكلاء المستوردين بجمارك نويبع بمهلة أسبوع لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي دون استخدام توقيع إلكتروني لحين قيامهم باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني، وفقًا لتصريحات للغتوري رئيس مصلحة الجمارك أمس.

أضاف غتوري، أنه تم تكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك لتدريب المستخلصين بسفاجا على التعامل مع منظومة نافذة، وتكليف فريق دعم فني من شركة «MTS» للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي، كما أكد الغتوري.