الغرف التجارية تلتقي المفوض الأوروبي ‏لسياسة الجوار

عمر مهنا: مصر تحتاج استثمارات حوالى 60 مليار دولار لتحقيق معدل نمو 7% كتبت: دعاء حسنى التقى اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، أمس، يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ‏وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الأوروبية لدول…

عمر مهنا: مصر تحتاج استثمارات حوالى 60 مليار دولار لتحقيق معدل نمو 7%

كتبت: دعاء حسنى



التقى اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، أمس، يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ‏وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الأوروبية لدول الجوار، وسفير الاتحاد الأوروبى وبعثة المفوضية الأوروبية ‏بمصر وقيادات اتحادات الغرف المصرية والأوروبية التجارية والصناعية، وذلك عقب لقائه برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض: إن هذه ‏هى الزيارة الثانية للمفوض لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص ‏بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، حيث إنه الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى ‏والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع دوله الأعضاء وهم أيضا الشريك الأول فى المنح والقروض لمختلف مجالات ‏التنمية.‏

وأضاف الوكيل أن المناقشات تضمنت تحسن الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الأبيض منذ لقائه فى العام الماضى حين بدأت سياسات الإصلاح الاقتصادى، ‏وكذا الآليات المقترحة من مجتمع الأعمال لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وسبل التعاون المشترك فى ‏جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.‏

وطالب بتقديم المعونة الفنية فى الثورة التشريعية والثورة الإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات ‏الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الإقليميةـ

وأكد الوكيل دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار، وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية، مطالبا ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدأت مع تونس والمغرب.

كما طالب بآليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات ‏الأوروبية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى دول اتفاقيات التجارة الحرة فى إفريقيا والشرق الأوسط مما سينمى صادرات ‏الطرفين معا.‏

وأكد محمود القيسى، رئيس اتحاد الغرف الأوروبية والغرفة الفرنسية، عمق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، والمتواكبة مع العلاقات السياسية المتنامية والتى أكدتها زيارات الرئيس السيسى العديدة لدول الاتحاد الأوروبى، وزيارات رؤسائهم لمصر، وكلها بمشاركة لوفود من القطاع الخاص، ولقائه بمجتمع الأعمال بتلك الدول والتى أدت لزيادة واضحة فى الاستثمارات الأوروبية ونمو التبادل التجارى بنسب أعلى من باقى دول العالم.

وأشار طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ورئيس الغرف الأمريكية والهولندية إلى تحسن مناخ أداء الأعمال بصورة ملحوظة، بتشريعات وإجراءات وهيئات مستحدثة إلا أن هذا طريق طويل، ونحتاج لخبرة الاتحاد الأوروبى مع الدول التى انضمت إليه فى التعجيل من ذلك.

وأشار د. نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحادى الغرف والصناعات ورئيس مجلس الأعمال الألمانى، إلى أهمية التركيز على ‏مشروعات التدريب المعتمد دوليا كآلية أساسية لخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا تنمية ‏الصادرات من الموارد البشرية والتى تشكل تحويلاتهم أهم مورد للعملات الأجنبية.

وأوضح عمر مهنا، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها وأن وضع سعر عادل للجنيه كان ‏له مردود فورى على جذب الاستثمارات إلى جانب أثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.

وأكد أن مصر تحتاج استثمارات حوالى 60 مليار دولار لتحقيق معدل نمو 7%، لذا يجب توجيه أكبر قدر من الدعم لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، ولتيسير مناخ أداء الأعمال، والذى بدأ بصدور قانون التراخيص الصناعية، حيث تم خفض المدة من أكثر من 600 يوم إلى 7 فقط، والجهات من 18 إلى واحدة، وكذا صدور لائحة قانون الاستثمار الجديد، وبدء تفعيل إجراءات الشباك الواحد وآلية فض المنازعات بخلاف الحوافز المقدمة.