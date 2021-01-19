«الغرف التجارية» تقترح عدم تخفيض سعر ضمان القطن عن 2500 جنيه للقنطار

أوصت الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بضرورة الالتزام بسعر ضمان للمزارعين خلال العام الجديد 2021، بحيث يتم بيع القطن بسعر جيد لا يقل عن 2500 جنيه للقنطار حتى يتحسن سعر القطن ويحصل المزارع على عائد مجزى عن زراعته، وفقًا لأحمد عياد رئيس الشعبة.

وأوضح عياد، أن سعر شراء القطن من المزارعين خلال العام الحالى فى المزاد العلنى كان منخفضا ولم يعط للمزارع أو التاجر حقه ، حيث تراوح سعر شراء القطن من المزارعين فى بداية الموسم من 2050 جنيهًا للقنطار وانتهى بـ2400 جنيه للقنطار.

أحمد عياد: تم تصدير ثلثى المحصول بثمن منخفض خلال موسم 2020/2021.. وارتفع %25 خلال يناير

أ حمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية

ومن المعروف انه يتم تصدير الأقطان المصرية «شعر» عقب حلج الأقطان ونزع البذرة منها، وتفصل البذرة عن الأقطان ويتم بيعها بالاردب منفصلة عن الاقطان الشعر لصالح التاجر.

وأطلقت منظومة المزاد العلنى خلال عام 2020 فى 4 محافظات بينهم محافظتين فى وجه قبلى بنى سويف والفيوم، واثنين فى وجه بحرى البحيرة والشرقية.

وبلغت كميات الأقطان التى تم بيعها بالمزاد العلنى قرابة 70 ألف قنطار من إجمالى نحو مليون قنطار تم زراعتها ذلك العام، وفقًا لأحمد عياد رئيس الشعبة العامة للقطن بالأتحاد العام للغرف التجارية.

ويحين موسم زراعة محصول القطن لعام 2021 فى منتصف مارس المقبل ، ومن المرجح أن تعلن وزارة الزراعة عن خطتها لزراعة المحصول خلال فبراير المقبل.

ويتابع عياد موضحًا أن أسعار تصدير الأقطان المصرية سجلت زيادة كبيرة خلال يناير من الموسم التصديرى الجارى 2020/2021 بنسبة تقترب من %25 مقارنة بسعر تصديرها منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى، ليقترب متوسط سعر تصدير القطن من 130 سنت لبرة لأصناف وجه بحرى ما يعادل 2253 جنيهًا للقنطار، مقابل 104 سنت لبرة ما يعادل 1802 جنيها للقنطار فى بداية الموسم التصديرى 2020/2021.

وبدأ الموسم التصديرى للأقطان فى سبتمبر 2020 وينتهى فى أغسطس 2021.

وبلغت مساحة القطن خلال عام 2020 نحو مليون قنطار مقابل 1.4 مليون قنطار قطن خلال عام 2019.

ويوضح أحمد عياد وهو عضو أيضاً باتحاد مصدرى الأقطان، لـ«المال» أن ثلثى قطن مصر خلال موسم 2020/2021 تم تصديره بسعر منخفض للغاية اقترب من 102 و104 سنت لبرة بما يعادل 1802 جنيهاً للقنطار فى بداية الموسم التصديرى.

واقتربت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى من 4556 طن منذ بداية الموسم فى سبتمبر حتى 27 ديسمبر الماضى.

وأرجع عياد ارتفاع أسعار تصدير الأقطان المصرية خلال يناير مقارنة بسعره بداية الموسم، إلى زيادة فى الطلب وارتفاع أسعار الأقطان البيما الامريكية خلال الفترة الحالية.