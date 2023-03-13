«الغرف التجارية» تعلن تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية للخليج 

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين والذي أقره دكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات ” نيبو “.

وأكد العربي أن اتحاد الغرف لا يدخر جهدا لدعم جميع القطاعات التجارية لتنمية الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية وتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الصادرات إلى مئة مليار دولار , مشيدا بمجهودات مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب في تطوير منظومتي الإنتاج والتجارة للمجوهرات المصرية بما يتماشي مع التطورات العالمية .

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إلغاء رسوم التثمين كان له أثر مباشر على إعادة تصدير المشغولات الذهبية المصرية ومنح المنتج المصري القدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أنه تم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزاري قدرت الأولى بـ 10 كيلو جرامات، بينما تقدر الثانية بحوالي 12 كيلو من المجوهرات للأسواق السعودية ذلك، بالإضافة لشحنة جديدة تتمها إحدى الشركات وتصل إلى حوالى 20 كيلو من المشغولات الذهبية جميعها من عيار 21.

وتقوم الشعبة بدراسة زيادة صادرات المشغولات الذهبية لأسواق منطقة الخليج بالكامل من خلال التواصل المستمر مع تلك الأسواق و البحث عن الفرص التصديرية المناسبة .

وأضاف جيد أن معرض ” نبيو ” استطاع خلال نسختين فقط أن يصبح واحدا من أهم المعارض في الشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية ويعد فرصة مهمة ليس فقط لمنتجي المجوهرات وإنما للمنتجين الدوليين لماكينات إنتاج المشغولات الذهبية وللصناعات المغذية لتجارة المجوهرات.

وحول الأسواق المستهدفة قال ميلاد إن الأسواق العربية والأفريقية هي المستهدفة في الوقت الراهن نظرا لإقبالها علي المنتجات المصرية ومعرفة المنتج المصري للذوق العام لتلك الأسواق , وحول أهم العيارات المستهدف تصديرها قال إن إقبال الأسواق العربية يتركز علي عيار 21، بينما تقبل أسواق شمال أفريقيا على شراء عيارات 21 و 18 كما تتشابه كثيرا مع الذوق العام للمستهلك المصري.