الغرف التجارية تطلق ملتقى مصر الثالث للاستثمار.. ديسمبر المقبل

دعاء حسنىتستضيف القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر المقبل، فعاليّات الدورة الثالثة "ملتقى مصر الاستثماري" تحت عنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل»، والذي يتواكب مع عقد مجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والمتوسطية التي تشارك قى تنظيم الحدث، بحضور أكثر من 700 من قيادات المال و

دعاء حسنى

تستضيف القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر المقبل، فعاليّات الدورة الثالثة “ملتقى مصر الاستثماري” تحت عنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل»، والذي يتواكب مع عقد مجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والمتوسطية التي تشارك قى تنظيم الحدث، بحضور أكثر من 700 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربيّة والأجنبية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن المؤتمر الثالث تأجل إلى شهر ديسمبر المقبل ليتواكب مع صدور قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية ولوائحها التنفيذية، وافتتاح الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، كمثال للثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ أداء الأعمال، وجنى ثمار الاصلاحات المالية والنقدية من توافر العملة الأجنبية واستقرار أسعارها، وتحسن كافة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى.

وأضاف الوكيل، أن هذه الدورة ستشهد توقيع اتفاقيات استثمارية في جلستها الختامية وتم حصر الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الوزارات والبنوك والصناديق الاستثمارية وفى المشاريع الكبرى، ويجرى حاليا الترويج لها من الاتحادات الإقليمية والوطنية، والذي سيتواكب مع حملات ترويجية مسبقة لتلك الفرص الاستثمارية في دول الخليج والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتي بدأت في المؤتمر العربى الأفريقى بعمان، ومؤتمر الأمن الاقتصادى في روما، إلى جانب مؤتمرات بالسعودية والإمارات والكويت، والأسبوع الاقتصادى ببرشلونة وقمة الأعمال بمرسيليا، والمؤتمر العربى الأوروبي بأثينا، بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع وحضورهم للتوقيع وليس لمجرد المعرفة.

وصرح الوكيل بأن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، وافق على استضافة مصر استثنائياً لمجلس إدارة الاتحاد أثناء المؤتمر لضمان مشاركة وفود الاتحادات العربية به، بالإضافة لمشاركة وفود شركائنا من اتحادات الغرف والإسلامية والأوروبية والمتوسطية والأفريقية المشاركين في التنظيم وبدعم كامل من الاتحادات الوطنية في مقاصد الاستثمار والاقتصاد والأعمال التي تشارك في التنظيم للملتقى منذ نشأته.

وأوضح الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي وسفراء الدول العربية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، بالإضافة إلى الرؤساء والأمناء العامون للغرف التجارية العربية، كما سيستضيف وفودا أجنبية تنظمها اتحادات الغرف الإسلامية والأفريقية والأوروبية والمتوسطية والغرف العربية الأجنبية المشتركة في القارات الخمسة.

وعلى هذا الصعيد، شدد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، العين نائل الكباريتى، على أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر، لافتا إلى المزايا التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري، مشيدًا بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي، معتبرًا أنّ “الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرّها، والمشروعات التي دخلت حيّز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية، يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية”.

وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، بأن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال خمس جلسات، الأولى حول المناخ الجديد للاستثمار والتشريعات والإجراءات الجديدة، وما تقدمه من تيسيرات وحوافز، ثم جلسة الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى والبنية التحتية والبترول والغاز والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ثم جلسة الفرص المطروحة فى إطار تحويل مصر الى مركز لوجيستي عالمى بمحور قناة السويس ومشروعات النقل متعدد الوسائط، ثم جلسة فرص التعاون الثلاثى بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لدخول أسواق المناطق الحرة فى إفريقيا والوطن العربى والاتحاد الاوربى، وجلسة التمويل وستعرض الآليات المتاحة من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية العربية والدولية والتى تتجاوز 22 مليار دولار للقطاع الخاص سواء للاستثمار أو تمويل الصادرات.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الملتقى سيصاحبه معرض للترويج للمشاريع الاستثمارية والآليات التمويلية، مع لقاءات جانبية بين المشاركين في المؤتمر للشراكة فى الفرص الاستثمارية، وستشهد الجلسة الختامية توقيع الاتفاقيات التى تم الترويج لها مسبقًا ليحقق الملتقى أهدافه من خلق فرص عمل لأبناء مصر من خلال استثمارات حقيقية على أرض مصر، فضلاً عن لقاء فخامة الرئيس مع رؤساء الاتحادات العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية المشاركين بالملتقى الثانى.