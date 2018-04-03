الغرف التجارية تطلق حملة تزامنا مع معرض أهلا رمضان

الصاوي أحمدأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار منتجات معرض أهلا رمضان ستكون أقل من العام الماضي.ولفت الوكيل خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الإعلان عن معرض أهلا رمضان أن سبب انخفاض أسعار السلع يرجع لزيادة معدلات المعروض حاليا لزيادة الإقبال الشرائي من جانب وتراجع أسعار الم

الصاوي أحمد

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار منتجات معرض أهلا رمضان ستكون أقل من العام الماضي.

ولفت الوكيل خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الإعلان عن معرض أهلا رمضان أن سبب انخفاض أسعار السلع يرجع لزيادة معدلات المعروض حاليا لزيادة الإقبال الشرائي من جانب وتراجع أسعار المواد الخام المستوردة.

وأشار الوكيل أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع وزير التموين والغرف التجارية والسلاسل لتحديد خطوط سير الاستعداد لمعرض أهلا رمضان والتخفيضات التي تقوم بها السلاسل تحت شعار المواطن أولا.

وأوضح الوكيل أنه سيتم ضخ السلع من المصدر بشكل مباشر دون وسيط لتصل السلاسل التجارية من المصانع أو المستوردين لتكون بسعر أقل.