«الغرف التجارية» تطالب بحظر كامل لتصدير البقوليات بعد قفزات كبيرة فى أسعارها

طالبت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية وزارة التجارة والصناعة بإعادة العمل بقرار الحظر الكلى لتصدير البقوليات دون استثناء، بهدف خفض أسعارها فى السوق المصرية، بعد أن قفز بعضها كالفاصوليا إلى 40 جنيها للكيلو، مقابل 23 قبل أسبوعين.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة نهاية مارس الماضى فرض حظر على تصدير البقوليات لمدة 3 شهور، فى إطار خطة الحكومة لتوفير السلع للمواطنين وتخطى أزمة كورونا، ثم استثنت الوزارة مطلع أبريل الجارى من قرارها الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر، بناء على طلب من غرفة الصناعات الغذائية.

وكانت الغرف التجارية والصناعية طالبت الحكومة عقب قرارها بحظر تصدير البقوليات فى نهاية مارس الماضى باستثناء 3 سلع، بينها الفاصوليا، من قرار الحظر لحين الانتهاء من وفاء المصدرين بالتعاقدات القديمة فقط.

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة، إن موسم رمضان أدى إلى زيادة الطلب على البقوليات بنسبة تقترب من %20 مما أدى إلى قفزة فى أسعار عدد من البقوليات وعلى رأسها الفاصوليا.

وطالب إدريس، فى تصريحات لـ«المال»، وزارة التجارة والصناعة بفرض حظر كلى على تصدير البقوليات بما فيها الفاصوليا لتهدئة الأسعار فى السوق المحلية، خاصة أن زيادة الفاصوليا تتبعها قفزة فى عدد من البقوليات الأخرى.

وأشار إلى أن أسعار الفاصوليا للمستهلك بلغت بين 30 إلى 40 جنيها للكيلو، مقابل 23 إلى 24 قبل أسبوعين.

فيما استقرت أسعار الفول والعدس عند 13 جنيها للجملة، وبين 16 إلى 20 للمستهلك.