الغرف التجارية تشيد بمبادرة السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك

من المنتظر أن تطلقها الحكومة رسميا الأحد المقبل

أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف “تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك” والمنتظر أن تطلقها الحكومة رسميا الأحد المقبل بحسب ما أشار اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات له، هناك ترحيب واسع من منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالمبادرة لتنشيط المبيعات وزيادة الحركة التجارية لاسيما انها تأتي في وقت مهم جدا في ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا علي معظم الانشطة التجارية فضلا عن أن ضخ مبالغ مالية من خزانة الدولة علي بطاقات التموين خطوة مهمة لتنشيط السوق.

ووجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن مجلس ادارته ومنتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من صناع وتجار ومؤدي خدمات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي سعيه الدائم لتقديم كل ما هو جديد من مبادرات لدعم المواطنين والصناعة والتجارة والاستثمار وبالتالي الاقتصاد القومي وهو ما يستحق الاحترام والتقدير كما وجه الشكر ايضا للحكومة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي التي تسعي الي تنفيذ توجيهات الرئيس واعطاء تسهيلات اقتصادية ومجتمعية في التوقيت المناسب.

وأكد “العربي” أن مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك ستزيد من معدلات الانفاق الاستهلاكي علي عمليات الشراء وهي مبادرة مفيدة لكافة الاطراف سواء المنتج برفع معدلات انتاج سلعته او التاجر بزيادة مبيعاته والمستهلك بدعمه بسلع ذات اسعار مخفضة بجانب الايجابيات الاخري منها توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عملية الانتاج وهذا جانب مجتمعي مهم.