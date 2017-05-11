الغرف التجارية تستبعد رفع أسعار الأغذية قبل رمضان

هبة حامداستبعد مسؤولو الغرف التجارية ارتفاع أسعار السلع واللحوم، قبل حلول شهر رمضان، فى ظل ثبات معدلات صرف الدولار، وتوافر كميات مناسبة من السلع الأساسية بالأسواق.قال محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم مستقرة نسبيًا خلال الفترة الحالية، مستبعدًا أى زيادات جد

هبة حامد

استبعد مسؤولو الغرف التجارية ارتفاع أسعار السلع واللحوم، قبل حلول شهر رمضان، فى ظل ثبات معدلات صرف الدولار، وتوافر كميات مناسبة من السلع الأساسية بالأسواق.

قال محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم مستقرة نسبيًا خلال الفترة الحالية، مستبعدًا أى زيادات جديدة، فى ظل توافر الكميات التى تضمن استقرار الأسعار حتى مع زيادة معدلات الاستهلاك.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن السلع المتاحة فى الأسواق تم استيرادها عقب التعويم مباشرة، خلال الربع الأخير من العام الماضى، فيما لم تحدث تغيرات قوية فى سعر صرف العملة المحلية، ما يقلل من احتمالات زيادات جديدة فى الأسعار مع دخول شهر رمضان.