«الغرف التجارية» ترفع مذكرة لـ«التموين» بتوقيت إنطلاق معرض «أهلًا مدارس»

أعلنت شعبة الأدوات الكتابية والخردوات ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة عن التنسيق مع التجار من أعضاء الشعبة، والإتفاق على توقيت المقترح لإقامة معرض «أهلا مدارس» لموسم 2022/2021 خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبل، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر بقاعة الصندوق الإجتماعي، وفقًا لما أكده أحمد أبو جبل رئيس الشعبة.

كشف أبو جبل لـ«المال»، أنه تم رفع مذكرة بتوقيت إختيار إقامة المعرض للمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا لعرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى للتنسيق مع الأطراف المعنية.

أضاف أبو جبل أن إختيار توقيت إقامة المعرض روعى خلاله أن يتضمن 4 أيام أجازات توافق يومى جمعة، ويومى سبت بحيث يسمح بإقبال من قبل المستهلكين على شراء إحتياجات المدارس للموسم الجديد، فضلأ عن تزامنه مع توقيت صرف المرتبات مطلع أكتوبر ليتوافر لدى المستهلكين سيولة تمكنهم من الشراء. أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية والخردوات ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة

وعادة ما يشارك فى معرض «أهلًا مدارس»، المكتبات التى تعرض المستلزمات المدرسية من كتب وكراسات وأقلام وشنط مدرسية، فضلأ عن محال الأحذية وشركات الصناعات الغذائية.

كانت وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة، للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسى الجديد يوم السبت 9/10/2021 وينتهى يوم الخميس 16/6/2022، ويستمر لمدة 34 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسى الأول، و97 يومًا للفصل الدراسى الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 5/2/2022 حتى الخميس 17/2/2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19/2/2022 وحتى الخميس 9/6/2022.