الغرف التجارية تدرس بيع السلع للمواطنين بسعر الجملة

دعاء حسني تعتزم الغرف التجارية، عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، لوضع خطط مشتركة للحد من تجاوز أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة، ودراسة إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار الجملة فى المحافظات المختلفة.تشهد أسعار العديد من السلع الغذ



دعاء حسني



تعتزم الغرف التجارية، عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، لوضع خطط مشتركة للحد من تجاوز أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة، ودراسة إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار الجملة فى المحافظات المختلفة.

تشهد أسعار العديد من السلع الغذائية ارتفاعات ملحوظة تأثرًا برفع الحكومة لأسعار الوقود، وهو الإجراء الذى طبق مطلع الأسبوع الماضى.

يشار إلى أن الحكومة كانت أقرت صباح السبت قبل الماضى، زيادة فى أسعار الوقود بنسب متفاوتة، وزاد سعر لتر السولار إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وبنزين 92، ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وبنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 3.75 جنيه.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«المال»، إن الشعب النوعية تلقت دعوى من رئيس جهاز حماية المستهلك مؤخراً، على إثرها عقد اجتماع مشترك مع راضى عبد المعطى، وشعب الثروة الداجنة والخضر والفاكهة والبقالة، للاتفاق على الحد من الزيادات المرتقبة فى أسعار السلع الغذائية تأثرا بزيادات الوقود، لتكون الزيادات فى السلع بين -3 %6 فقط، وتجنب تجاوزها لنسب تصل بين 10 و%15.

أضاف السيد، أن الشعب النوعية بالغرف التجارية طلبت الاجتماع قريباً، مع رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث استعدادات إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بسعر الجملة للمستهلكين فى عدة محافظات الأكثر كثافة، والأكثر فقراً، ويجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

أوضح السيد، أن إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية يتطلب تخصيص منافذ فى المحافظات من المحليات للتجار، فى مواقع مميزة لا تعوق حركة السير وتغطى طلبات أكبر عدد من المستهلكين.