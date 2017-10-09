الغرف التجارية تحصل 1,460 مليار جنيه لصالح الضرائب

دعاء حسني:

حصلت الغرف التجارية أكثر من 1.460 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية فى الموسم الضريبى الأخير، وذلك فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص ودور الغرف التجارية كهيئة عامة ممثلة لجموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات.

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الإثنين، إن الغرف قدمت أكثر من 154 ألف عملية إرشاد ضريبى لصغار منتسبيها ليتمكنوا من أداء دورهم فى سداد الضرائب بيسر فى بيتهم، الغرف التجارية بكافة المحافظات فى إطار برنامج الاتحاد للشمول المالى.

وأضاف أن الأهم هو تحفيز القطاع غير الرسمى على الدخول فى الاقتصاد المنتظم، حيث تم فتح 7466 ملفا ضريبيا جديدا بالإسكندرية فقط على سبيل المثال.

وتوجه الوكيل بالشكر لوزير المالية ونوابه ورئيس مصلحة الضرائب وكافة العاملين بها على التعاون المثمر والمستمر الذى ييسر على صغار الممولين التعامل مع المصلحة من خلال الغرف مع تعظيم الحصيلة الضريبية من خلال زيادة عدد الممولين باليات مبسطة.

وأوضح علاء عز، أمين عام الاتحاد أن مراكز التميز بالغرف هى أفضل آلية لتحويل القطاع غير الرسمى الى قطاع منتظم حيث يتم تقديم خدمات إصدار سجلات تجارية جديدة، أو تعديلها وتحديثها، والضرائب، والتامينات، وتوثيق الخارجية والشهر العقارى، والجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، والصندوق الاجتماعى إضافة إلى إصدار شهادات المنشأ للسلع المصدرة وكافة خدمات الغرف فى إطار برنامج الشباك الواحد الذى تتبعه الغرفة منذ سنوات، للتيسير على منتسبيها حيث يتم من خلال المركز انشاء الشركات فى 22 دقيقة فقط.

وأضاف الوكيل بأنه تم الاتفاق على تعميم تجربة مراكز التميز على جميع الغرف التجارية بعد نجاحها فى 8 محافظة، وذلك بالتعاون مع المعونة الامريكية التى ستقدم الدعم الفنى والتدريب مع انشاء فروع داخل المحافظات المترامية بالمدن التى يتركز بها النشاط التجارة والصناعى والخدمى.