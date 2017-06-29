الغرف التجارية: تحريك أسعار الوقود سيرفع السلع من صفر لـ 3%

دعاء حسنى قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأثير رفع الحكومة لأسعار المشتقات البترولية "محدود للغاية" على أسعار السلع والزيادات المتوقعة تدور بين صفر و3% على أقصى تقدير. وكشف عز لـ"المال"، أن التأثير الأبرز للقرار سيتضح فى المحافظات النائية كالواحات وأسوان بسبب تكلفة

دعاء حسنى

قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأثير رفع الحكومة لأسعار المشتقات البترولية “محدود للغاية” على أسعار السلع والزيادات المتوقعة تدور بين صفر و3% على أقصى تقدير.

وكشف عز لـ”المال”، أن التأثير الأبرز للقرار سيتضح فى المحافظات النائية كالواحات وأسوان بسبب تكلفة النقل، والقطاعات الأبرز تأثرًا مواد البناء، أما المواد الغذائية فستتأثر بشكل طفيف للغاية، وقد تتحمل أغلب الشركات زيادات أسعار الوقود دون نقلها للمستهلك.

وتابع عز: “الزيادة التى أجرتها الحكومة اليوم فى أسعار المشتقات البترولية جزء من السعر الأصلى للمحروقات وليست رفع تام لسعره، وبالتالى فالزيادة تشكل جزء من تكلفة السلعة لا يكاد يذكر، إلا لبعض المحافظات المحدودة التى يشكل عنصر تكلفة النقل جزء أكبر من تكلفة المنتج”.

وأكد عز، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، قد سبق وأعد دراسة لتأثير إعادة توزيع الدعم على أسعار السلع، وقدمها للحكومة منذ 6 أشهر وهى تتوافق مع ما تنفذه الحكومة من إجراءات حاليًا.

وأضاف أن الزيادة الجديدة فى أسعار المحروقات قاربت السعر العالمى لها، ما سيجبر المصنعين والمواطن ومقدمى الخدمات على ترشيد استخدامها مما سيقلل من تكلفة إستيرادها، وربما يشكل ذلك فائض منها قد يعاد تصديره للخارج بالعملة الصعبة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

ورأى عز أن الدعم المقدم للمواطن والذى رفعته وزارة التموين فى مجمله لـ 140 جنيهًا متمثل فى دعم البطاقات التموينية والخبز ونقاط الخبز سيخفف من تأثير رفع أسعار المحروقات، وتأثيرها المحدود على أسعار السلع.

كانت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رفعت ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 %، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.