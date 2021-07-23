اقتصاد وأسواق

الغرف التجارية: تحريك أسعار المواد البترولية لن يؤثر على السلع الغذائية

لن يؤثر علي أسعار رغيف الخبز
دعاء حسني 4:18 م, الجمعة, 23 يوليو 21 4:18 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تحريك أسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية أو على انسياب حركة البضائع.. كما لن يؤثر علي أسعار رغيف الخبز.

وأشار إلى أن قرار رفع  أسعار المواد البترولية جاء علي أسعار البنزين فقط بينما ابقي علي  أسعار المازوت والسولار المستخدمان في حركة نقل البضائع وعمل الأفران دون تغيير لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .

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وأضاف العربي، في بيان صادر عن الاتحاد اليوم، أن  قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى  قد اوصي بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من صباح  الجمعة بزيادة قدرها ٢٥ قرشا ، شمل تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن ، وجاء قرارها بناء علي المتغيرات الدولية والتذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يشهده العالم من أحداث مختلفة مثل  الاثار الاقتصادية لجائحة ( كوفيد – 19 ) و تخفيض الإنتاج .

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وأضاف أن غرفة عمليات متابعة الأسواق بالاتحاد العام  للغرف التجارية وبالتعاون مع كافة الغرف التجارية في المحافظات تتابع كافة المتغيرات التي تطرأ علي الأسواق الداخلية من انسياب نقل البضائع وتغير الأسعار سواء نتيجة متغيرات ظروف العرض والطلب أو الناتجة عن تغير في ظروف او مدخلات الإنتاج .

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بقلم دعاء حسني

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