«الغرف التجارية» : تثبيت سعر السولار يقلل من الارتفاعات المباشرة على أسعار السلع

أكد عدد من الشعب النوعية بالغرفة التجارية ضمت شعب مواد البناء والمستوردين والخضر والفاكهة ، على عدم تأثر أسعار السلع بشكل مباشر بارتفاع أسعار البنزين والمازوت أول أمس، ولكن أكد البعض على حدوث انعكاسات غير مباشرة على أسعار بعض منها.



وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد أعلنت صباح أمس الجمعة، زيادة أسعار البنزين بنحو 25 قرشا، ليسجل سعر لتر بنزين 80 7,50 جنيه للتر، وسعر لتر البنزين 92 نحو 8,75 جنيه للتر، وسعر لتر بنزين 95 نحو 9,75 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة تجار مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو جمعية النقل البري، إن ارتفاع أسعار الوقود ، لن يرفع تكلفة نقل السلع بالأسواق.



وأوضح، أن أسطول النقل البري في مصر يعتمد على السولار بنسب تقارب 100%، وبالتالي فإن تثبيت سعر السولار سيحول دون ارتفاعات في أسعار نقل السلع.



وتابع، أن نولون النقل البري شهد انخفاضا خلال الفترة الحالية بسبب تراجع الواردات وحركة نقل السلع من الموانئ للأسواق.

أما عن ارتفاع أسعار المازوت وتأثيره علي زيادة أسعار الأسمنت، فأكد الزيني، أن بعض من مصانع الأسمنت تعتمد علي عدة مصادر للطاقة والغاز ومصادر طبيعية ، بالإضافة إلى المازوت الذي يعتمد عليه بنسبة تقارب 5% من المنتجيين.



متابعا، بالرغم من عمل بعض المصانع بالمازوت إلا أن أسعار الاسمنت لن تشهد ارتفاعا لأنها زيادات الأسعار وصلت لذروتها حاليا بالأسواق، حيث حققت زيادة تقارب 100% خلال 6 شهور الأخيرة، ليبلغ سعر الطن ١300 إلي 1350 جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 700 جنيه سعره قبل ذلك، كما ارتفع سعر البيع للمستهلك ليسجل 1500 إلي 1580 جنيه للطن.



وأشار إلي أنه مع الهدوء الشديد في الطلب علي الحديد والأسمنت، فمن المستبعد أن تشهد أسعار الأسمنت زيادة جديدة تأثرا برفع المازوت.



فيما يقول محمد رستم، أمين عام شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عادة ما يؤدي تحريك أسعار الوقود إلى زيادات غير مباشرة في أسعار السلع في الأسواق، وما سيحجم حدوث ارتفاعات مباشرة علي أسعار السلع في الأسواق هو عدم تحرك أسعار السولار كوقود رئيسي في نقل السلع الواردة عبر أسطول النقل البري من الموانئ.



ويؤكد أشرف هلال ، رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان ارتفاع أسعار الوقود عادة ما تسبب في زيادات غير مباشرة علي أسعار السلع حتي وإن شهد سعر السولار، لافتا إلى أن دورة الزيادة عادة ما تسهم في رفع أسعار بعض السلع.



أما جمال وليان، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيؤكد أنه عادة ما تحدث ارتفاعات أسعار البنزين زيادات غير مباشرة علي أسعار السلع في الأسواق، حتي وإن لم تتحرك أسعار السولار، ولفت إلى أن أي تحرك في أسعار الخضر والفاكهة يعتمد على العرض والطلب في المقام الأول.