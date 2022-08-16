الغرف التجارية تبدأ الاستعداد لمعرض أهلا مدارس في الفترة 1- 10 سبتمبر

قال متي بشاي ، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين ، إن الغرف التجارية بدأت في الترتيبات العملية لمعرض أهلا مدارس، وسيكون في خلال الفترة من 1 إلى 10 من شهر سبتمبر المقبل بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، وستطرح فيه مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة كما يحدث كل عام.

وأشار “بشاي” إلى أن معرض أهلا مدارس تقيمه الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الحكومة، وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور بطرح مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق الحر.

وحول الأوكازيون الصيفي، قال “بشاي”، إن الاوكازيون بدأ يوم 8 اغسطس الماضي ويستمر لمدة شهر، لكن من المتوقع ان يتم مده ليتزامن مع انتهاء معرض اهلا مدراس وذلك لتحقيق اكبر استفادة للمواطن المصري البسيط.

وأوضح أن السوق يشهد حالة ركود كبيرة جدا والأوكازيون فرصة للتجار تنتظرها لإتمام وتنفيذ أكبر عمليات بيع، وذلك لتحريك ودوران رأس المال لديهم، مشيرًا إلى أن الأوكازيون متاح لجميع التجار بمختلف الأنشطة وليس قاصرا فقط على الملابس كما هو مشاع، بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأنشطة الأخرى ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.

وأضاف أن الملابس والأحذية هي التي تستحوذ علي نصيب الأسد من الأوكازيونات سواء الصيفي أو الشتوي.

وقرر مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال جلسته أمس الإثنين تنظيم معرض أهلاً مدارس 2022-2023.

وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تكلفة معرض أهلاً مدارس لدعم المواطنين ، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تلبية كافة مطالبهم من مستلزمات العام الدراسي الجديد من ” أدوات كتابية – شنط – أحذية – منتجات جلدية – ملابس – مواد غذائية- حاسب آلي – تابلت ” ، وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة في مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين ، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا المهندس إبراهيم العربي المواطنين للاستفادة من هذا المعرض الذي يوفر كل مستلزمات المدارس وبأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، كما دعا العارضون للاستفادة من المعرض بتنشيط الحركة التجارية ، وتقديم أكبر نسبة تخفيضات على سلعهم لترويج المبيعات ، حيث إن المعرض يحظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة ، منها اهتمام القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاهتمام بكافة الطبقات الشعبية ، خاصة محدودي الدخل ، وتوفير سلع بأسعار مخفضة لدعمهم مع دخول المواسم منها العام الدراسي الجديد.