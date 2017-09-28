الغرف التجارية تبحث الاستفادة من برامج اليونيدو

دعاء حسنىعقد رؤساء الغرف التجارية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، لبحث زيادة الدور المنوط لمراكز ريادة الأعمال بالغرف التجارية بالمحافظات المصرية.جاء ذلك علي هامش المنتدي الإقتصادي الأفريقي- العربي المنعقد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور عفيف بر

دعاء حسنى

عقد رؤساء الغرف التجارية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، لبحث زيادة الدور المنوط لمراكز ريادة الأعمال بالغرف التجارية بالمحافظات المصرية.

جاء ذلك علي هامش المنتدي الإقتصادي الأفريقي- العربي المنعقد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور عفيف برهومي ممثل منظمة “اليونيدو”، وريم بدران، رئيس شبكة سيدات أعمال الشرق الاوسط وشمال افريقيا “مينا”، عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة التجارية، أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية، أسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية التجارية.

وتناولت الاجتماعات التي نظمتها ريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، عدة محاور وكان من أهمها انتهاج ما تم تدشينه من مركز لريادة الاعمال في الغرفة التجارية بالإسكندرية وتنفيذه فى غرف الجيزة والإسماعيلية والشرقية، قبل تعميمه على مستوى جميع المحافظات.

ورحب عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة، بالتعاون مع “اليونيدو” في إنشاء مركز لرواد الأعمال داخل غرفة الجيزة، مشيرا إلى أن الغرفة ستتولى حث صغار التجار و أصحاب المشاريع للاستفادة من البرامج التى سيوفرها المركز.

وأثني أسامة سلطان، رئيس غرفة الشارقية، على فكرة تعميم إنشاء تلك المراكز بكل الغرف التجارية المصرية لانتهاجها نفس أساليب التدريب الموحدة التي تقدمها لأعضائها.

ووجه أكرم الشافعي، رئيس غرفة الإسماعيلية، الدعوة إلى ريم بدران رئيس شبكة سيدات أعمال الشرق الاوسط، لزيادة مدينة الإسماعيلية وعقد لقاءات مع منتسبي الغرفة التجارية.