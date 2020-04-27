اقتصاد وأسواق

«الغرف التجارية»: الوباء يرفع الطلب على شنط رمضان بين 30 و40%

إقبال على الأرز والسكر والفول
دعاء حسني 10:11 ص, الأثنين, 27 أبريل 20 10:11 ص, الأثنين, 27 أبريل 20

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أكدت شعبة تجار الحاصلات الزراعية، أن أزمة كورونا رفعت الطلب على شنط رمضان خلال الموسم الحالى بين 30 إلى %40، وهى نسب مختلفة عن كل عام بسبب زيادة إقبال المصريين على تغطية احتياجات الأسر المتضررة اقتصاديًا من أزمة كورونا.

أوضحت الشعبة أن الطلب ارتفع على ما تحتويه شنط رمضان من سلع أساسية كالأرز والسكر والفول، وسط محافظة على أسعارهم مستقرة فى السوق.

قال أحمد الباشا، رئيس الشعبة لـ»المال»، إن الطلب على مستلزمات شنط رمضان ارتفع هذا الموسم بين 30 إلى %40، بسبب زيادة الطلب على محتويات الشنطة من الأرز والفول والبقوليات والسكر فى ظل أزمة كورونا التى تزامنت مع حلول شهر رمضان المعظم هذا العام.

أضاف أن أسعار الحبوب كالأرز مستقرة بين 6.5 إلى 8 جنيهات للكيلو الجملة، وهى أسعار توزيع لشركات التعبئة ولتجار الأعلاف، وتصل للمستهلك بسعر يزيد عن سعر الجملة بنسب بين 30 إلى %60 ليصل الحد الأقصى للأرز قرابة 12 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويختلف سعر الأرز وفقًا لنوع الشركة الموزعة له ووفقًا لمنطقة توزيعه.

أكد أن سعر الفول البلدى بين 15 إلى 18 جنيهًا للكيلو جملة، ويصل للمستهلك بقرابة 23 جنيهًا، والفول المستورد بسعر بين 9 إلى 11 جنيهًا للكيلو جملة، ويصل بقرابة 15 جنيهًا للمستهلك. أضاف الباشا أن أسعار العدس تعد الوحيدة من أسعار الحبوب التى شهدت تحركًا خلال تلك الفترة وارتفعت من 10.5 إلى 13 جنيهًا للكيلو بسبب زيادة سعره عالميًا لقرابة 1000 دولار الطن، أو ما يعادل 16 ألف جنيه للطن.

تابع أن رمضان رفع الطلب على البلح المتوافر كميات كبيرة منه من الإنتاج المحلى وبخاصة من محافظتى الوادى الجديد وأسوان، ويتراوح سعر البلح بين 6 وحتى 30 جنيهًا للكيلو الجملة، بخلاف سعر وصوله للمستهلك ويتوقف على حجم الطلب وسعر بيعه فى كل منطقة على مستوى الجمهوررية لا سيما أنه سلعة موسمية لا تعرض سوى لمدة تقترب من 20 يومًا.

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بقلم دعاء حسني

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