اقتصاد وأسواق

الغرف التجارية: القطاع الخاص يبحث عن بدائل للقمح والذرة والزيوت الروسية والأوكرانية (فيديو)

أوضح أن هناك احتياطيا يصل إلى 9.5 أشهر من الأرز.
محمد مجدي 12:25 ص, الأثنين, 7 مارس 22 12:25 ص, الأثنين, 7 مارس 22

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قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص يبحث عن بدائل للقمح والذرة والزيوت الروسية والأوكرانية .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدي البلد».

وأوضح أنه “يتم استيراد 50% من استهلاك الغذاء للسوق المحلي، واتحاد الصناعات المصرية يستورد 50 % من مستلزمات الإنتاج ورغم ما يحدث في العالم من ارتفاع الأسعار العالمية و مشاكل في النقل و اللوجستيات و الأزمة بين روسيا وأوكرانيا و مشاكل النقل في البحر الأسود”.

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وأضاف عز أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة السعة التخزينية والاحتياطي الاستراتيجي المصري من خلال إقامة صوامع مركزية وتوفير تمويل مالي لرفع الاحتياطي الاستراتيجي المصري.

وتابع عز أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 4.5 شهور ، حيث أنه تم وصول خلال الأيام الماضية سفن محملة بالقمح من روسيا وأوكرانيا ، وفي نفس الوقت الدولة زودت 100 جنيه لتوريد أردب القمح من المزارعين ليصل إلى 810 جنيهات.

وأشار عز إلى أنه متوقع استلام توريد من 4 الي 5.5 مليون طن قمح محلي وهو يرفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى أكثر من 10 أشهر ، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه مخزون استراتيجي من القمح أكثر من 3 أشهر.

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وكشف عز أن القطاع الخاص يسعي إلى إيجاد بدائل عن القمح الروسي والأوكراني مثل رومانيا وفرنسا وأستراليا وكندا ، كما أن هناك بدائل أخرى من الذرة المستوردة من روسيا وأوكرانيا مثل رومانيا وكندا وأستراليا وأمريكا.

و أضاف عز أن هناك احتياطيا يصل إلى 9.5 أشهر من الأرز، والرصيد الإستراتيجي لدى القطاع الخاص من السكر يكفي 3 أشهر ، وزيت الطعام هو الذي يواجه المشكلة لأنه يتم استيراده من أوكرانيا.

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وأوضح عز أنه يوجد 5.5 شهر احتياطي استراتيجي زيوت خام ومكرر لدي الدولة، و القطاع الخاص لديه احتياطي أكثر من 3 أشهر سواء زيت خام أو مكرر أو بذور ، و يتم التوجه ناحية أمريكا الجنوبية لاستيراد زيت صويا كبديل عن عباد الشمس.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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