الغرف التجارية : القارة الأفريقية تلقت 60 مليار دولار منح خارجية

دعاء حسنيقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القارة الأفريقية تلقت منح من مختلف دول العالم العام الماضى والهيئات متعددة الأطراف تقدر بـ60 مليار دولار، ونصيب الفرد فى القارة منها 50 دولار، ولا يتجاوز نصيب الفرد مما ينفق على التنمية الاقتصادية 20% فقط.جاء ذلك خلال كلمته التى ألق

دعاء حسني

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القارة الأفريقية تلقت منح من مختلف دول العالم العام الماضى والهيئات متعددة الأطراف تقدر بـ60 مليار دولار، ونصيب الفرد فى القارة منها 50 دولار، ولا يتجاوز نصيب الفرد مما ينفق على التنمية الاقتصادية 20% فقط.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها خلال فاعليات الملتقى المصرى الأفريقى لدول التكتلات الأفريقية الثلاثة، أنه آن الأوان للتركيز على التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة الأفريقية مدعومة بآليات النقل متعدد الوسائط كالموانئ المحورية كمحور قناة السويس.

وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية ضعيف للغاية ولا يتجاوز 10% حاليًّا، مقارنة بـ63% حجم التجارة البينية بين الدول الأوروبية و40% بين دول شمال أمريكا.

ولفتت خلال كلمته إلى الأسس المبنية عليها قواعد المنشأ بين الدول الأوروبية، وأن حجم التجارة بينها فى تزايد مستمر وهو ما يجعل اتفاقيات التجارة الحرة بين دولها قوية عكس الحال بين دول القارة الأفريقية.

أضاف أن أقل حجم تجارة بينية بين الدول الأفريقية بعضها وبعض وأكثرها بين أفريقيا مع الاتحاد الأوروبى، ثم أفريقيا وآسيا، ثم أفريقيا والأمريكتين.