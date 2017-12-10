الغرف التجارية: التعويم لا يكفي لاستمرار نمو الصادرات ويلزم طفرة إنتاجية

كتبت: دعاء حسني اعتبرت شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار التعويم إيجابيا لصالح الصادرات لما أكسبه للمنتجات المصرية من ميزة تنافسية سعرية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية، لكنه وحده لا يكفي لاستمرار نموها، وفقا لسامح زكي رئيس الشعبة. تابع زكي قائلاً: "لابد من زيادة الإنتاج لأنه في ح

كتبت: دعاء حسني

اعتبرت شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار التعويم إيجابيا لصالح الصادرات لما أكسبه للمنتجات المصرية من ميزة تنافسية سعرية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية، لكنه وحده لا يكفي لاستمرار نموها، وفقا لسامح زكي رئيس الشعبة.

تابع زكي قائلاً: “لابد من زيادة الإنتاج لأنه في حال استمرت المعدلات الحالية على وضعها، فإن المصدرين سيحققون خسائر”.

وكان البنك المركزي قد أصدر اليوم تقريره حول أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الاول من العام المالي الجاري 2017-2018، والذي اظهر تراجع العجز فى الميزان التجارى بمعدل 5% ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولارمقابل نحو 9.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وذلك كمحصلة لأرتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار وأرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار.

وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو –سبتمبر 2017 من السنة المالية -2018 الذى أصدره البنك المركزى اليوم عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل الى نحو 5.8 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار وذلك لزيادة حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالى الماضى

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

ورحب زكي بالتراجع الذي سجله عجز الميزان التجاري بدافع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتراجع الواردات، ولكنه أكد في ذات الوقت على إنه ليؤثي التصدير ثماره فلابد من وضع الحكومة منظومة متكاملة تشجع فيها التصنيع والتصدير وتهيئ مناخ الإستثمار لجذب مزيد من الإستثمارات وإحداث طفرة إنتاجية يتمكن فيها المصنع بإحلال منتجاته محل الواردات بالسوق المحلي في ظل القيود المفروضة على الواردات، ويرفع فيها أيضا المنتج فى الوقت ذاته من طاقته التصديرية للأسواق الخارجية”، وفقا لسامح زكي.