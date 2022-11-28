«الغرف التجارية»: الانتهاء من 25 ألف معتمد ومستند بقيمة 4.5 مليار دولار

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الإفراجات عن المتركمات في الموانئ تحسنت كثيرًا منذ تحريك سعر الصرف، حيث شهدت البنية تحسنا كثيرا، حيث تم الانتهاء من نحو 25 ألف معتمد ومستند بقيمة 4.5 مليار دولار، وأنهت تلك القيمة الواردات الجديدة وجزء كبير من تراكمات الموانيء، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة المتراكمات من السلع ومستلزمات الإنتاج من أرصفة الموانيء بنهاية ديسمبر 2022.

وأكد خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن مستلزمات الإنتاج لها أولوية لضمان تدفقها على المصانع، بما يكفي شهرين لكل مصنع، كاشفًا عن أن بعض المصانع لديها متراكمات لمستلزمات إنتاج لمدة ستة أشهر، ولا يمكن الإفراج الكامل لها لكن الأولوية أن تغطي الإفراجات شهرين.

ولفت عز أنه بالرغم من أزمة تراكم السلع ومستلزمات الإنتاج في الموانيء إلا أنها تعتبر “ميزة”، حيث تختلف طبيعة الأزمة في مصر عن بقية دول العالم، فبينما يعيش العالم أزمة سلاسل إمداد وقد لا توفر السلع ولا مستلزمات الإنتاج في بعض الدول تعتبر أزمة مصر قاصرة فقط على تراكم السلع في الموانيء، وتقتصر الأزمة على توفير العملة الصعبة للإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج والمركزي يعمل على ذلك، وبنهاية العام الجاري ستنتهي كافة المتراكمات العالقة في الموانيء.

وكشف أن المتحجز من سلع ومستلزمات إنتاج في الموانيء تبلغ قيمتها 6 مليارات من الدولارات فقط، وسوف تنتهي بالكامل بنهاية ديسمبر، موضحًا أهمية توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي مطلع الشهر القادم ليس كقرض في حد ذاته لكن كشهادة موثقة ينتظرها المستثمرون لضخ الاستثمارات في السوق المصرية، بالإضافة للمؤسسات التمويلية الأخرى التي تنتظر إبرام الاتفاق للمضي قدما في عمليات التمويل، مضيفا: بعد التوقيع ستزيد التدفقات النقدية الدولارية على السوق من قبل المستثمرين”.