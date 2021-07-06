الغرف التجارية: استقرار أسعار اللحوم والأسماك وتراجع للدواجن والخضروات خلال يونيو الماضي

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق شهدت استقرارًا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية خلال الشهر الماضي، علي أساس شهري، بينما شهدت تراجعا في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وتلقي العربي التقرير الشهري لمراقبة متغيرات الأسواق، الذي يصدره الاتحاد بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لمراقبة متغيرات الأسواق المحلية من حيث الأسعار، والتوافر الكمي والجغرافي للسلع الاستهلاكية، وأكد التقرير علي استقرار أسعار معظم أنواع الأسماك علي أساس شهري ليسجل سعر كيلو”البلطي الكبير” 25 جنيها، وتراجع سعره مقارنة بالعام الماضي حيث سجل خلال العام الماضي 28 جنيها، كما شهد سعر كيلو “البلطي المتوسط” تراجعا 30 % ليسجل 20 جنيها مقابل 30 جنيها خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وانخفض سعر كيلو”البوري المتوسط” بنسبة 11 % ليسجل 40جنيها مقابل 45جنيها، فيما استقرت أسعار “الأسماك المجمدة الروسي الكبيرة” عند مستوى 40 جنيها، وسعر علب التونة المفتتة زنة (185جرام) عند مستوى 12جنيها.



كما شهدت الأسواق استقرار أسعار اللحوم علي أساس سنوي وشهري خلال يونيو الماضي، واستقر سعر كيلو”الكندوز البلدي” عند مستوى 130 جنيها، وسعر كيلو” البتلو” عند 140 جنيها، كما استقر سعر كيلو”الضأن بالعظام” عند 140 جنيها وكيلو اللحم “الجملي” عند 110 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو اللحم”البرازيلي” نحو 70 جنيها، وسعر كيلو”الكبدة البرازيلي المجمدة” عند 45 جنيها.



بينما شهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا علي أساس شهري ليتراجع سعر كيلو “الدجاج الحي الأبيض” مسجلا 30 جنيها مقارنة بنحو 31 جنيها عن الشهر الماضي، بينما ارتفع السعر علي أساس سنوي مقارنة 27 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي.



وشهد أسعار كيلو “الدجاج الحي البلدي” نفس معدل تغير الانخفاض الشهري ليسجل سعر الكيلو بنهاية يونيو، 40 جنيها مقابل 41 جنيها عن الشهر الذي سبقه، وارتفاع علي أساس سنوي حيث كان قد سجل 35 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي ، فيما انخفض سعر كيلو” صدور الدجاج المخلية” مسجلا 65 جنيها مقارنة 70 جنيها السعر خلال الشهر الذي سبقه وبارتفاع عن سعره خلال العام الماضي والذي كان قد سجل نحو 62 جنيها.



وفيما يتعلق بالخضروات والفاكهة فقد شهدت الأسواق تراجعا في أسعار الخضروات بشكل متباين علي اساس شهري وسنوي بينما شهدت أسعار الفاكهة الطازجة ارتفاعا موسميا ، وسجلت أسعار كيلو”الليمون” تراجعا ملحوظا بنحو 33% ليبلغ 20 جنيها مقابل 30 جنيها، كما شهدت أسعار الطماطم المتوسطة” تراجعا 17% لتسجل خلال شهر يونيو الماضي نحو 2.5 جنيه للكيلو مقارنة بنحو 3 جنيهات، كما تراجعت أسعار كيلو”البصل الأبيض الذهبي” بنحو 14 % مسجلة 3 جنيهات مقابل 3.5 جنيه للكيلو في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع سعر كيلو”الفلفل الأخضر” بنحو 8 % مسجلا 6 جنيهات مقابل 6.5 جنيه.



واستقر سعر كيلو “الفاصوليا ” عند مستوى 8 جنيهات، كما استقر سعر الكيلو “الباذنجان الأ سود الرومي” عند مستوى 5 جنيهات، وسعر كيلو “الجزر” عند ٥ جنيهات ،وكيلو”التفاح الأصفر” المستورد عند 25 جنيها

فيما ارتفع سعر كيلو”الثوم البلدي القديم” بنحو 25% مسجلا 15 جنيها مقارنة بنحو 12 جنيها في يونيو 2020، جنيه للكيلو مقابل 3.5 جنيه، كما شهدت أسعار كيلو”الخيار” زيادة بنحو 30 % ليسجل سعر الكيلو 6.5 جنيه مقابل 5 جنيهات.



كما شهدت أسعار البقوليات والدقيق والسكر استقرار عاما في الأسعار علي اساس شهري.

ورصد التقرير مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أسعار الأضاحي بالأسواق والتي سجلت ارتفاعات طفيفة تتراوح من جنيهين الى 5 جنيهات مقارنة بالعام الماضي، حيث أنه وصل كيلو اللحم القائم “الجاموسي” بسعر 52 جنيها ، والكيلو”البقري” القائم بسعر 58 جنيها، وكيلو”الخروف الضأن القائم” بسعر 70جنيها، فيما تم طرح كيلو”الجملي الصغير” بسعر 50 جنيها قائم.