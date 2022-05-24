«الغرف التجارية»: ارتفاع مرتقب فى أسعار ورق الصحف

توقع عمر خضر، رئيس الشعبة العامة لتجار الورق وأصحاب المطابع، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار ورق الصحف (المجلات والجرائد)، بسبب تراجع الواردات المصرية منه خلال عام 2022.

وكشف لجريدة «المال» أن ورق الصحف يتم استيراده بنسبة %100 ومن المنتظر أن تتراجع واردات مصر منه هذا العام بسبب توقف الاستيراد من روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ليقتصر الاستيراد على بعض المصنعين فى أوروبا فقط.

وتراجعت واردات مصر من ورق الصحف إلى 10 آلاف طن فقط، مقابل 110 آلاف طن فاتورة الاستيراد السنوية منه خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب «خضر».

ورجح «خضر» أن يؤدى رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى نقطتين مئويتين إلى ارتفاع أسعار الورق خلال أيام سواء ورق الكتابة والطباعة أو التعبئة والتغليف.

وأكد أن الارتفاعات المستمرة فى نولون الشحن ستدفع أسعار واردات الورق للزيادة.

وارتفعت أسعار الورق محليا وعالميا أكثر من 5 مرات متتالية منذ مطلع العام الجارى.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة %2 الخميس الماضى، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.