الغرف التجارية: أعضاء الاتحاد ومنتسبيه يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي (صور)

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن أعضاء ومنتسبي الإتحاد يساهمون بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي القومي، ويوفرون أكثر من 78% من فرص التوظيف، وأكثر من 90% من الصادرات.

أعرب الوكيل عن تقدير الاتحاد لوزير المالية لجهوده المتميزة للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة وتطوير الضرائب في ظل ظروف قاسية جدا، لافتا إلى أن العالم يواجه ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة مشيرا إلى أن الحوار المستمر بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال هو الأساس في طريق بناء وطننا خاصة في ظل الظروف الحالية.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الإتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، وآليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام 2022، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي الذي يمثله أعضاء ومنتسبي الإتحاد، مشيراً إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

وأكد ثقة واقتناع الاتحاد العام للغرف التجارية بفلسفة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي من شأنها إحكام الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.

واستعرض “رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية” أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية ومنها توقيع أكثر من 27 اتفاقية تحاسبية، وكذلك إنشاء مكاتب للارشاد الضريبي في الغرف التجارية المختلفة لخدمة صغار المنتسبين.

ولفت إلى اللقاءات المستمرة والمشتركة بين الاتحاد والمصلحة والتي يتم خلالها حل العديد من المشكلات.

وجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية للمراكز الضريبية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز أول كبار الممولين، ومصطفى الخطيب رئيس مركز ثان كبار الممولين، وحجاج كامل مدير العام العلاقات العامة والاتصال، ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية كل من الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد المصري رئيس الاتحاد الأسبق، والعديد من رؤساء الغرف التجارية، وأعضاء ومنتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية.